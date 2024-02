Citroën ë-C3 abre encomendas; primeiras unidades chegam no Verão

O Dacia Spring já tem um concorrente directo para disputar o título do "eléctrico" mais barato do mercado.

Citroën ë-C3 abre encomendas; primeiras unidades chegam antes do Verão

As encomendas para o novo Citroën ë-C3 no nosso país já estão abertas, e os primeiros exemplares deverão aos concessionários chegar antes do Verão.

Proposto em dois níveis de acabamento, a autonomia do citadino supera os 300 quilómetros.

Produzido na Europa, o novo ë-C3 é proposto a partir de 23.300 euros na versão de entrada You, começando nos 27.800 euros para o topo de gama Max.

Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, sendo também possível adquiri-lo pelo programa de financiamento Simple Drive da Citroën.

Feito para a cidade

Com apena 4,01 metros de comprimento e uma bagageira de 310 litros, o novo ë-C3 segue algumas das opções estilísticas delineadas no Citroën Oli.

A dianteira mais alta e o pára-brisas com uma inclinação quase vertical dão-lhe mais volume, a que se soma um capô curto para criar contraste.

Visto de perfil, percebem-se as linhas inferiores, esculpidas à frente e atrás, a fluírem para os faróis, farolins e painéis das portas.



A traseira é marcada por uma escultura técnica na parte inferior da porta da bagageira, acima da qual se encontra uma faixa decorativa em preto brilhante.

Maior e bem equipado

Tendo mais 10 cm de altura do que o antecessor, para os 1,57 metros, a Citroën destaca o maior espaço a bordo do ë-C3 para os cinco ocupantes.

Como se fosse um pequeno SUV, a distância ao solo também aumentou, de 13,5 para 16,3 cm, facilitando o acesso a bordo ou a passagem sobre lombas.

A decorar o posto de condução mais elevado já não está o clássico painel de instrumentos.



O C-Zen Lounge reinventa o tabliê ao incluir um pequeno visor head-up horizontal sob o pára-brisas com todos os dados necessários à condução.

Na versão You, o infoentretenimento é dado através duma aplicação para telemóvel, que pode ser encaixado num suporte ao centro do tabliê.

Já o Max conta com um ecrã táctil multimédia de 10,25 polegadas com navegação, e compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

O conforto a bordo é assegurado pelos bancos Advanced Comfort, redesenhados para este "eléctrico" com uma espuma mais densa.

Em estreia no compacto está igualmente a suspensão Advanced Comfort, que passa a ser de série em todas as variantes.

Quanto à segurança activa e apoios à condução, poder-se-á contar com as mais recentes evoluções tecnológicas nesses campos.



Até 320 km com uma carga

No centro do ë-C3 está uma bateria de 44 kWh, recarregável de 20 a 80% em 30 minutos a 100 kW, para uma autonomia a bater nos 320 quilómetros.

Os 83 kW (113 cv) debitados pelo motor eléctrico às rodas dianteiras levam-no aos 100 km/hora em 11 segundos, para 135 km/hora de velocidade de ponta.

Se estes números são compatíveis para uma condução que privilegia a cidade e os arredores, há outra versão prevista assumidamente citadina.

Em 2025 deverá chegar ao mercado europeu uma variante por menos de 20 mil euros, neste ataque à electromobilidade de baixo preço definido pela Stellantis.

