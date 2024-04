Chinesa Xpeng em Portugal pelas mãos da Salvador Caetano Auto

A Salvador Caetano Auto continua a enriquecer o seu portefólio de insígnias chinesas, depois de arrancar com a Build Your Dreams (BYD) e acrescentar as mais recentes Voyah, Dongfeng e M-Hero.

A Xpeng Motors é a marca mais recente representada pela importadora e distribuidora automóvel nacional, com os primeiros G6, G9 e P7 totalmente eléctricos a chegaram ao mercado ibérico a partir deste Outono.

Nascida em 2014, a construtora asiática aposta no uso de tecnologias "inteligentes" como principal factor para a mobilidade do futuro.

No início do ano passado, a Xpeng anunciou a intenção de estabelecer-se em vários mercados europeus, assim como no Médio Oriente e África, no âmbito da estratégia Go Abroad 2.0.

