Chinesa CALB aposta 2 mil milhões de euros em Sines para fábrica de baterias

Um dos maiores fabricantes mundiais de baterias para veículos eléctricos projecta um investimento superior a 2 mil milhões de euros em Sines.

Em causa está a construção de uma fábrica de baterias de iões de lítio pela China Aviation Lithium Battery Technology (CALB).

Segundo a CALB, a unidade irá empregar directamente 1.800 trabalhadores, com 1.679 na produção e 121 na área administrativa

Funcionamento em 2025

A instalação fabril, cujo projecto está em consulta pública até 29 de Fevereiro, terá capacidade para 15 Gigawatts/hora (GWH).

O projecto apresentado pela CALB Europe define a localização da unidade na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), gerida pela AICEP Global Parques.

A empresa estima que a fábrica possa iniciar a produção "até ao fim de 2025", para "satisfazer a procura, nomeadamente da indústria automóvel".

Está prevista a construção de cinco edifícios para a produção de eléctrodos e de células, formação e montagem, embalamento e fabrico de invólucros.

A fábrica "será construída com recurso a tecnologia que visa a protecção do ambiente e o cumprimento da legislação ambiental aplicável".

A documentação consultada pela agência Lusa no portal Participa indica ainda a construção de uma unidade industrial de operação de baixo carbono.

"O projecto apresenta uma capacidade instalada de 42.705.000 células/ano e prevê a produção diária de 23.400 células/dia numa linha de produção".

Cinco linhas de produção

O documento avança ainda que estão previstas cinco linhas de produção para a instalação fabril.

A fabricante chinesa indica ainda que o abastecimento de água à unidade industrial "será assegurado" pela Águas de Santo André (AdSA).

"A água que será utilizada para o processo industrial terá origem na albufeira de Morgável, em Sines", e a água potável "terá origem em captações subterrâneas pertencentes à entidade gestora AdSA".

A CALB assegura "que toda a energia utilizada na fábrica será maioritariamente proveniente de energias renováveis".

Tal será concretizado pela sua aquisição, com garantias de origem dos comercializadores, e pela promoção de projectos de renováveis nas imediações.

Recorde-se que a empresa assinou, em Novembro de 2022, um memorando de entendimento com a AICEP Global Parques.

O acordo inclui a aquisição de "direitos de superfície, com o objectivo de montar uma fábrica de ponta mundial, altamente inteligente, informatizada e automatizada, e com zero emissões de carbono".

