Chega em 2024: Porsche 928 é agora um 'restomod' com 405 cv

O mundo do restomod ganhou mais um protagonista que deverá fazer as delícias dos amantes de desportivos originais.

A Nardone Automotive prepara-se para recriar o Porsche 928, o modelo com que a marca de Estugarda tentou "substituir", em 1978, o lendário 911.

Este Gran Turismo concebido para quatro pessoas com um mínimo de conforto, esconde um bloco V8 sob um longo capô. Originalmente com 240 cv, viu a potência subir para os 355 cv na variante GTS, com um pendor bem mais desportivo.

Após os 17 anos em que foi fabricado, o Porsche 928 acabou por cair no "esquecimento" dos fãs da marca. Uma situação que irá mudar em breve pelas mãos da francesa Nardone Automotive

O novo desportivo recebeu uma carroçaria mais larga em fibra de carbono, com pequenos toques estéticos que o diferenciam ligeiramente do modelo original.

Os pára-choques e as baias inferiores foram totalmente redesenhados, assim como as jantes em liga leve. Das 16 polegadas originais, passaram para 18 polegadas, sendo "calçadas" por pneus Michelin Pilot Sport 5.

As ópticas também ganharam uma nova modernidade, com os faróis escamoteáveis a exibirem um visual semelhante ao de um radiotelescópio.

Têm quatro focos LED a distinguirem a nova assinatura luminosa, enquanto os "piscas" são semelhantes aos do Porsche 911 da série 992.

É dentro do habitáculo que se evidenciam as principais diferenças, embora vários elementos originais tenham sido preservados.



Distingue-se a consola central muito inclinada, assim como o típico volante de três raios que montavam os Porsches 911 dos anos 80.

Um pequeno ecrã multimédia está na parte superior da consola, enquanto o painel de instrumentação faz uma união feliz entre o analógico e o digital.

O sistema áudio está equipado com o Porsche Classic Management System (PCCM), e admite conexão sem fios ao Apple CarPlay.

Os estofos e revestimentos interiores fundem o tom creme da pele Foglizzo com a Alcantara, realçados por detalhes prateados em alumínio.



O V8 que o equipa viu a potência subir para os 405 cv, graças à introdução de uma nova unidade de controlo electrónica do motor. A caixa manual de cinco velocidades ganhou um estilo quase minimalista, e foi convertida para comportar seis relações, .

Dispõe ainda de um diferencial de deslizamento limitado enquanto a suspensão electrónica activa deverá permitir explorar as suas potencialidades até ao limite.

Embora já esteja a aceitar encomendas para o renovado Porsche 928, a Nardone Automotive não avança com preços.

Apenas destaca que o desportivo será revelado em Junho no Festival de Velocidade de Goodwood, com as primeiras entregas a acontecerem em 2024.

