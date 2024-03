Carro Mundial do Ano: Kia EV9 não dá hipóteses

Vencedor na categoria Grande SUV do troféu nacional Carro do Ano 2024, o Kia EV9 foi votado Carro Mundial do Ano e Eléctrico Mundial do Ano.

Uma vitória a dobrar, votada por um júri de 100 jornalistas da área automóvel de 29 países, que deixou o BYD Seal e o Volvo EX30 nos lugares imediatos.

O anúncio foi feito esta quarta-feira na abertura das portas do salão automóvel de Nova Iorque à comunicação social, para depois abrir ao público na sexta-feira.

"O EV9 é uma representação clara da visão da Kia e mais uma prova da nossa dedicação à qualidade", assumiu Sean Yoon, director executivo da marca nas Américas.

"Este prémio consolida a posição da Kia como pioneira em soluções de mobilidade sustentável que vão além dos automóveis convencionais".

Eléctricos em alta

Não venceu o Carro Mundial do Ano mas o Volvo EX30 não ficou de mãos a abanar, ao arrebatar o prémio Carro Urbano Mundial do Ano.

O BMW Série 5 e o seu "equivalente" eléctrico i5 foi o Carro de Luxo Mundial do Ano, e o Hyundai Ioniq 5 N o Desportivo Mundial do Ano.

Já o prémio Design Mundial do Ano foi atribuído por um painel de designers ao novo Toyota Prius.

E, a terminar, Adrian Newey, director técnico da Red Bull Racing, foi votado Personalidade Mundial do Ano, prémio já anunciado em Fevereiro.

