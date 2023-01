Carro Europeu do Ano: Jeep Avenger em modo de celebração

Nada como entrar a vencer com o primeiro "eléctrico" de sempre da Jeep… e logo no troféu Carro Europeu do Ano.

Desenhado e construído na Europa, o crossover foi desenvolvido tendo em mente os automobilistas do Velho Continente como público-alvo.

Um belo cartão-de-visita de uma marca mais conhecida pelos seus "todo o terreno" puramente a gasolina, agora "convertidos" a motorizações híbridas plug-in.

Surpresa à parte, a conquista teve direito a uma celebração-relâmpago em Cascais com a imprensa especializada.

Em exibição, não o Avenger First Edition pintado de amarelo mas antes uma variante em cinzento devidamente personalizada.

Vitória surpresa

Foi uma vitória mais fácil (e inesperada) do que se poderia pensar: o Jeep Avenger venceu o Carro Europeu do Ano com 328 pontos.

A larga distância ficaram o Volkswagen ID. Buzz, com 241 pontos, e o Nissan Aryia, com 211.

O resultado foi tornado público a 13 de Janeiro numa cerimónia realizada no âmbito do salão automóvel de Bruxelas, na Bélgica.

Principal curiosidade? Os três lugares do pódio foram ocupados em exclusivo por propostas totalmente eléctricas.

Esta estreia vitoriosa abre ainda mais as expectativas para os três modelos seguintes 100% electrificados que a marca irá lançar na Europa até 2025.

E, até ao final de 2030, as vendas da Jeep no continente europeu serão puramente eléctricas.

O Avenger equipa um inédito motor eléctrico de 400 volts com 115 kW (156 cv) e 260 Nm acoplado às rodas dianteiras e alinhado com uma bateria de 54 kWh.

A autonomia máxima chega aos 400 quilómetros no ciclo WLTP, e supera os 550 quilómetros em circulação urbana.

Esgotadas que está a série de lançamento First Edition, a gama com os acabamentos Longitude, Altitude e Summit é proposta a partir dos 37.800 euros.

