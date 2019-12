Se guiar não fume: aerossol "transforma" Seat Leon em carro-bomba!

É daquelas situações bizarras de que não há memória, a não ser que rebusquemos a memória por aqueles "fenómenos" de que o Entroncamento é rico.

Segundo a BBC, sábado passado o condutor de um Seat Leon conduzia pacificamente por uma das ruas de Halifax, no Reino Unido, quando algo lhe deve ter cheirado mal dentro do automóvel.

O indivíduo não foi de modas e lança umas esguichadelas de purificador de ar por todo o habitáculo da viatura. E, sem pensar num acto que considerou normal, acendeu logo a seguir um cigarro.

O resultado? Uma explosão ao melhor estilo de um carro-bomba no Médio Oriente devido à acumulação do gás do aerossol centro do habitáculo.

O estado em que ficou o Seat Leon é impressionante: o pára-brisas voou e as portas, o tejadilho e o porta-bagagens ganharam novas formas estéticas.

E o impacto da onda de choque da explosão ainda danificou os vidros das lojas da rua que estavam nas proximidades do carro.

Como afirmaram os bombeiros de West Yorkshire que acorreram ao sinistro, a vítima teve muita sorte em não ter ficado gravemente ferida.

E aconselha todos os outros condutores a terem mais atenção quando usarem aerossóis dentro do carro. E, acima de tudo, não fume a bordo!

