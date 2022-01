Carlos Tavares acelera Lancia Stratos no rali Monte Carlo Historique

Dezenas de "clássicos" vão, mais uma vez, dar um enorme brilho à 24.ª edição do rali Monte Carlo Historique.

E um dos principais destaques da prova está mesmo num Lancia Stratos HF Group 4 de 1975 guiado por… Carlos Tavares, presidente do grupo Stellantis.

Nesta 24ª edição, o Rali de Monte Carlo Histórico é corrido no seu formato tradicional. A partida foi dada em simultâneo em três cidades: Bad Homburg, na Alemanha, Milão, em Itália, e Reims, em França, de onde partiu Carlos Tavares.

As 263 equipas dirigem-se agora para Monte Carlo, onde terá início uma competição tão lendária como exigente.



São 17 provas de regularidade num percurso de quase 300 quilómetros, com o rali a terminar no principado monegasco na próxima quarta-feira.

O Lancia Stratos HF Group 4 foi o primeiro carro, a nível mundial, a ser projectado especificamente para os ralis. O seu objectivo? Ser imbatível em qualquer piso, fosse nas pistas, estrada ou terra batida.

O sucesso confirmou-se com a conquista de três Mundiais de Construtores consecutivos, entre 1974 e 1976.



No Mundial de ralis de 1975, os Stratos passaram a exibir as cores verde e branco da Alitalia na sua decoração.

Os elementos gráficos tornaram o carro num ícone dois anos mais tarde, quando o logótipo tricolor da companhia aérea italiana foi harmonizado com a forma em cunha do Stratos.

Até se "reformar" em 1978, venceu ainda três edições consecutivas do Rali de Monte Carlo e dois Europeus de Pilotos, assim como a Taça FIA de 1977, com Sandro Munari a ganhar o título de pilotos.

A participação do Lancia Stratos HF Group 4 no rali Monte Carlo Historique é também uma homenagem aos mais de 115 anos de história da marca.

Com mais vitórias em ralis do que qualquer outro construtor, a Lancia soma nada menos do que 15 títulos mundiais de pilotos e construtores.

Conquistou ainda três Mundiais de Construtores e de Resistência, uma 1000 Miglia, duas vitórias no Targa Florio e uma na Carrera Panamericana.

