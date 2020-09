Cargueiro à vela para 7000 carros lançado ao mar em 2025

Um consórcio sucedo liderado pela Wallenius Marine ambiciona lançar ao mar um cargueiro com capacidade para 7 mil automóveis.

A novidade em redor do futuro Ocean Bird, que deverá navegar nas águas do Mar do Norte em 2025? O vento será a sua energia propulsora!

Com 200 metros de comprimento por 105 metros de altura, o Pássaro do Oceano, na tradução portuguesa, será equipado com cinco "velas" verticais com 80 metros.

Será uma variante futurística dos velozes clippers que sulcaram os mares do planeta em meados do século XIX.

"Quando o Ocean Bird navegar nos oceanos, será, certamente, um desafio aos nossos hábitos", afirmou Per Tunell, sócio e chefe de operações Wallenius Marine. "Estamos no caminho correcto para o lançamento e operação do cargueiro no final de 2024".

O consórcio escandinavo afirma que a travessia do Atlântico Norte levará ao navio cerca de 12 dias, a uma velocidade de dez nós (18,5 km/hora), contra os actuais oito feitos por navios convencionais.

Há, no entanto, uma vantagem insofismável para a protecção do meio ambiente: o Ocean Bird emitirá menos 90% de dióxido de carbono do que um cargueiro convencional.

O motor diesel que o equipa servirá apenas para operar nos portos e para apoiar a navegação se o vento estiver demasiado fraco.

Uma das desvantagens é que a construção do veleiro será ligeiramente mais dispendiosa do que um cargueiro com as mesmas dimensões.

