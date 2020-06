Provavelmente nunca ouviu falar da X Shore, uma start-up com cerca de três anos que se especializou na construção de barcos eléctricos, mas a verdade é que esta empresa está a dar cartas e inspirou-se na… Tesla!

O mundo das "zero emissões" há muito deixou os automóveis e começam a surgir no mercado vários barcos com motorizações eléctricas. A X Shore, por exemplo, dispõe de um catálogo com três modelos distintos. Todos podem ser personalizados ao gosto de cada cliente e o preço base ronda os 300 mil euros.

X Shore: Tesla dos mares vende barcos eléctricos por 300 mil euros

Além do desenho inovador e dos acabamentos de elevada qualidade, os barcos da X Shore querem afirmar-se como referências no campo da potência, da velocidade e da autonomia, e tudo isso recorrendo a uma mecânica totalmente eléctrica.

Há três modelos no mercado

Os dois modelos mais impressionantes são os Eelex 6.500. Apresentam uma autonomia a rondar os 185 quilómetros e são capazes de navegar a uma velocidade máxima de 74 km/h. Por seu turno, o Eelex 8.000 chega aos 65 km/h de velocidade máxima e tem uma autonomia de 167 quilómetros.

"A maioria dos barcos eléctricos do mercado só chega aos 11 km/h e têm uma autonomia de cerca de 20 minutos. Por sua vez, os Eelex podem chegar aos 74 km/h de velocidade máxima, ainda que se recomende uma velocidade de cruzeiro de 46 km/h para poder navegar durante mais de duas horas com uma só carga", explicou Konrad Bergströmm, criador da empresa que o próprio define como "a Tesla do mar", à publicação "Expansión".

Motor desenvolvido em parceria com a Rolls-Royce

Konrad Bergströmm vai mais longe e aponta o custo de navegação como outro dos factores decisivos na escolha de um barco eléctrico., afirmou o fundador da empresa, que garante que as baterias que equipam os seus barcos podem receber até 5 mil ciclos de carga.

O sistema propulsor eléctrico que equipa os barcos da X Shore foi desenvolvido em parceria com a Rolls-Royce e debita uma potência equivalente a 161 cv. Mas não pense que esta é a única parceria de peso desta empresa escandinava, é que a X Shore também está a trabalhar com a Intel no desenvolvimento de barcos autónomos.

Todos os barcos da X Shore podem ser personalizados de acordo com as exigências d cada cliente, mas isso tem um preço: cerca de 300 mil euros! Estes modelos estão longe de ser baratos, mas a empresa garante que com o passar dos anos será possível reduzir o custo do processo de fabrico e dos materiais e estabelece uma meta de preço para os barcos futuros: menos de 100 mil euros.