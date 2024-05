BYD em modo híbrido e eléctrico no salão de Pequim

Nem um, nem dois mas logo cinco novidades electrificadas marcaram a presença da BYD no salão automóvel de Pequim, complementada com o anúncio de várias tecnologias inovadoras.

Os holofotes incidiram, em particular, no Seal U DM-i e na berlina Seal 5 DM-i, duas propostas híbridas plug-in com tecnologia Super Dual-Mode concebida para dar prioridade à condução eléctrica,

O SUV equipa um bloco a gasolina de 1.5 litros com 131 cv, alinhado com dois motores eléctricos, com o primeiro a imprimir 204 cv no eixo dianteiro e o segundo a dar 163 cv às rodas traseiras.

A potência combinada não foi divulgada mas sempre adiantou um tempo de 5,9 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 180 km/hora

A bateria de 18,3 kWh assegura uma autonomia até 70 quilómetros, demorando 35 minutos a carregá-la de 30 a 80% a 18 kWh em corrente contínua, admitindo carregamentos a 11 kW em corrente alterna.

A berlina equipa o mesmo motor de combustão interna mas com 110 cv, combinado com um propulsor eléctrico de 197 cv e uma bateria com a mesma capacidade do Seal U DM-i para uma autonomia superior.

Tecnologias de última geração

Para quem gosta de uma condução mais radical, pode contar com o novo Bao 5, exemplo híbrido plug-in da nova submarca Fang Chen Bao da BYD.

Com 4,89 metros de comprimento e um visual assumidamente "todo o terreno" o SUV híbrido assenta na plataforma DMO Super Hybrid Off-Road, incorporando o controlo "inteligente" de carroçaria DiSus-P.



O ponto forte a bordo está mesmo nos três ecrãs sobre o tabliê: 12,3 polegadas para a instrumentação e 15,6 para o infoentretenimento, com o acompanhante a ter direito a um visor de 12,3 polegadas.

As capacidades para o "fora de estrada" são confirmadas pela distância ao solo de 22 cm e ângulos de aproximação e de saída de 35 e 32 graus, respectivamente.

O Fang Cheng Bao 5 associa um bloco turbo de 1.5 litros a dois motores eléctricos e a uma transmissão integral para uma potência combinada de 687 cv.

Outra submarca de luxo da BYD em destaque foi a Denza, à conta da berlina Z9 GT, que alarga a gama já constituída pelos SUV Denza N7 e N8, bem como pelo monovolume D9.



São propostas duas opções propulsoras, sendo a BYD e-Platform 3.0 eléctrica, com autonomia até 600 quilómetros, a primeira a ser lançada no Velho Continente, seguindo-se a plataforma híbrida BYD DM-i.

Concebida para superar o desempenho dos veículos a combustão interna, a construtora explica que a e-Platform introduz um sofisticado sistema de controlo vectorial para quatro motores independentes.

O sistema BYD DiSus, para o controlo "inteligente" da carroçaria, foi desenvolvido para minimizar os movimentos laterais com o ajuste da suspensão com a distribuição da pressão hidráulica nas quatro rodas.

