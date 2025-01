BYD ataca segmento B-SUV com novo Atto 2

É mais um ataque em força à electromobilidade europeia por parte da BYD: na calha está o novo Atto 2, um crossover compacto com chegada prevista aos concessionários nacionais antes da Primavera.

A estreia oficial acontece sexta-feira quando abrirem as portas do salão automóvel de Bruxelas e tem no preço um dos principais trunfos face à concorrência mais directa no segmento B-SUV.

A novidade não é total já que o compacto urbano foi lançado em Março na China como Yuan Up e como Yuan Pro em alguns mercados da América do Sul.

Designações do modelo à parte, o modelo a lançar na Europa não tem quaisquer diferenças estéticas e tecnológicas em relação àquelas duas propostas.

Se há ainda poucos detalhes técnicos sobre o BYD Atto 2, sabe-se que assenta na plataforma 3.0 em que é construído o Dolphin, tendo 4,31 metros de comprimento e 2,62 metros a separar ambos os eixos.

A alimentar cada variante da gama está o mesmo propulsor eléctrico de 130 kW (177 cv) daquele compacto, com a bateria de 44,9 kWh brutos a dar uma autonomia combinada até 312 quilómetros.

Como cartão de visita tem as cinco estrelas atribuídas pela Green NCAP em termos de eficiência energética, graças aos 164 quilómetros em auto-estrada e aos 300 quilómetros em condução prática.

O preço será uma das mais valias deste Atto 2, com a BYD a afirmar que será o SUV mais acessível da marca no Velho Continente.

Espera-se, por isso, um valor em redor dos 30 mil euros, não ficando de parte uma variante mais económica com um motor de 95 cv e uma bateria de 32 kWh, que já serve o mercado chinês.

