BYD abre concessionário em Lisboa

A BYD prossegue a ritmo acelerado a abertura de novas concessões para cobrir o território nacional. Esta terça-feira foi pré-inaugurado o concessionário Caetano Tec em Lisboa.

No evento esteve Stella Li, vice-presidente executiva da BYD e directora executiva da BYD Américas, e de Sérgio Ribeiro, administrador executivo da Salvador Caetano Auto, que representa a insígnia em Portugal.

"A BYD é a primeira e única empresa no mundo a fornecer soluções completas de veículos de novas energias para o mercado global", sublinhou Stella Li.

"Estas conquistas são impulsionadas pelo foco e compromisso da marca na inovação tecnológica, como parte do contributo para tornar a mobilidade eléctrica acessível a todos os consumidores".

A fabricante chinesa tem actualmente no nosso país uma gama composta por seis modelos eléctricos – Atto 3, Han, Tang, Seal e Seal U –, e o híbrido plug-in Seal U DM-i, a que se soma o comercial ligeiro ETP3 totalmente electrificado.

A actuar no nosso país há menos de nove meses, venceu o troféu Carro do Ano 2024 com o BYD Seal, tendo sido o primeiro 100% eléctrico a consegui-lo, mais os prémios Eléctrico do Ano e Design do Ano.

A nível mundial, a BYD celebrou em Julho a produção do veículo 8 milhões e alcançou a marca de 1.920.968 unidades vendidas desde Janeiro até àquele mês.

Com este resultado, conseguiu uma quota de mercado de 22% nos veículos movidos a novas energias, e a oitava posição absoluta entre todos os construtores a nível global.

"A parceria entre a Salvador Caetano e a BYD representa a aposta do grupo na electrificação", de maneira a acelerar a transição para uma electromobilidade "mais sustentável e acessível a todos", destacou Sérgio Ribeiro, administrador executivo da Salvador Caetano Auto.

A abertura do concessionário BYD / Caetano Tec em Lisboa, representa mais um passo para a marca cobrir o território nacional, com 21 representações no continente e ilhas até final de 2024.

