Bugatti Bolide entregue no Circuito das Américas para acelerações demoníacas

Foi concebido como uma homenagem à história da marca no desporto automóvel, e nada melhor do que entregá-lo a um dos felizes contemplados no Circuito das Américas em Austin, no Texas.

Foi nessa pista de cinco quilómetros de extensão que o milionário norte-americano teve oportunidade de acelerar o Bugatti Bolide que comprou novinho em folha.

Claro que antes de embarcar a bordo para essa experiência alucinante, ainda por cima à chuva, "pintou" o hiper desportivo a preceito num French Racing Blue.

A realçar a cor estão as inúmeras peças em fibra de carbono, com o habitáculo a seguir a mesma filosofia cromática do exterior mas reforçada com apontamentos em Beluga Black Alcantara e alumínio polido.

Claro que antes de poder entrar em pista, a equipa técnica da Bugatti "treinou" o futuro "ás do volante" sobre as particularidades do Bolide antes de desfraldarem a bandeira de largada.

Foram 12 voltas emocionantes a um encharcado Circuito das Américas para acelerar os 1.852 cv e 1.600 debitados pelo bloco quad-turbo W16.

