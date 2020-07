Bruxelas já tem uma auto-estrada só para bicicletas

Bruxelas acaba de inaugurar a sua primeira auto-estrada para bicicletas, construída durante o confinamento. Denominada E40Parkway, e de acordo com a Euronews, é uma via de dois sentidos que está segregada à E40, uma das vias rápidas mais importantes da capital belga.

Esta proximidade à E40 fez com que esta via para ciclistas não contasse com o apoio das associações de automobilistas, que acreditam que a mobilidade das bicicletas é "uma moda passageira" que vai prejudicar o tráfego rodoviário.

A E40Parkway está inserida num plano do conselho regional que tem como objectivo criar 40 quilómetros de ciclovias seguras. De acordo com Elke Van den Brandt, ministra da mobilidade da Bélgica, "este espaço anteriormente não utilizado é agora um caminho verdadeiramente seguro que liga a Avenue des Communautés ao Boulevard Reyers em apenas 4 minutos e 30 segundos".

O objectivo é convencer os condutores a trocar os seus automóveis pela bicicleta para entrar e sair da cidade, mas as associações automóveis não partilham dessa opinião. Danny Smagghe, porta-voz da associação Touring, explicou à Euronews que esta ciclovia terá um impacto negativo no trânsito e vai provocar filas, "sobretudo no Inverno".

Nem mesmo os ciclistas estão totalmente satisfeitos com esta criação. É que se por um lado há quem aplauda o conceito, também há quem diga que são sujeitos à poluição provocada pelos automóveis, já que há apenas uns blocos de cimento a separá-los.