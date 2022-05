BMW XM já acelera na estrada: híbrido 'plug-in' promete até 750 cv

A BMW já levantou a ponta do véu do que será o novo XM, e os primeiros números agora revelados são de fazer crescer água na boca.

Primeiro SUV criado de raiz pela divisão M da insígnia bávara, está agora em intensos ensaios dinâmicos. Está ainda sob uma forte camuflagem mas mesmo esse disfarce não é suficiente para esconder o poder de fogo que este híbrido plug-in terá.

Já sabido é que a versão dita "convencional" irá estar equipada com um poderoso bloco V8, associado a um motor eléctrico.

Potência e binário combinados atingem os 653 cv e 800 Nm, passados às quatro rodas através de um sistema M xDrive concebido especialmente para híbridos.

Mais tarde chegará uma variante que "pulveriza" estes números, ao anunciar 750 cv e cerca de 1.000 Nm. Não será propriamente uma surpresa já que, quando revelou o XM Concept, a BMW indicava valores daquela grandeza.

Desconhecida mantém-se a capacidade da bateria mas a insígnia germânica assegura uma autonomia 100% eléctrica em redor dos 80 quilómetros.

Confirmado está a suspensão adaptativa M Professional, que será de série, e o bloqueio do diferencial electrónico no eixo traseiro.

Em estreia num modelo da divisão M está a barra estabilizadora electro-mecânica, suportada por um sistema eléctrico paralelo de 48 volt.

Alinhada com as rodas traseiras direccionais, esta valência permitirá reduzir o adornamento da carroçaria nas curvas mais complexas.

A direcção activa também será de série, assim como o sistema de travagem M criado de raiz para parar este SUV a pesar 2.700 quilos.

A nível estético, a camuflagem deixa transparecer uma grelha de grande dimensão, a dar mais raça a uma carroçaria fortemente esculpida.

As semelhanças com o BMW i7 reflectem-se no desenho das ópticas dianteiras, juntando-se ao conjunto jantes em liga leve que podem ir até às 23 polegadas.

A estreia mundial do BMW XM insere-se no conjunto de acontecimentos que celebram os 50 anos da divisão M. Em Dezembro, o SUV híbrido plug-in entra na linha de montagem na fábrica americana de Spartanburg

