BMW M5 de 150 mil euros destruído 11 km depois de deixar o stand

Imagine que consegue finalmente comprar o carro dos seus sonhos e que pouco depois de sair do concessionário tem um acidente e o destrói por completo. Deve haver poucas coisas piores para um amante de automóveis, não concorda? Pois bem, foi precisamente isso que aconteceu ao dono deste BMW M5.

Os detalhes em torno do acidente são escassos, mas as imagens partilhadas no Facebook por Shahzaib Malik rapidamente se tornaram virais. O acidente aconteceu em Baltimore, Maryland (Estados Unidos), com o condutor deste M5, que tinha percorrido apenas 11 quilómetros, a perder o controlo do carro e a embater contra um poste.

Este BMW ficou com a dianteira muito danificada e será difícil ter arranjo. Ainda assim, e apesar do azar, o condutor escapou sem qualquer ferimento.

Recorde-se que em Portugal o BMW M5 arranca nos 149.700 euros e está equipado com um bloco V8 biturbo de 4.4 litros que produz 600 cv de potência e 750 Nm de binário máximo, com a potência a ser transmitida às quatro rodas.

Esta "super berlina" até pode ter uma carroçaria familiar, mas acelera como um verdadeiro superdesportivo, já que precisa de apenas 3,4 segundos para ir dos 0 aos 100 km/h e consegue acelerar até aos 305 km/h de velocidade máxima.