BMW iX: novo SUV eléctrico com autonomia até 630 km

O BMW iX está pronto a entrar na linha de montagem da fábrica de Dingolfing, com as primeiras unidades a chegarem aos concessionários em Novembro deste ano.

O novo topo de gama "eléctrico", que a marca germânica apresentou esta quarta-feira as duas variantes, promete uma agilidade dinâmica acima do normal, mercê da nova abordagem ao conceito de Sports Activity Vehicle (SAV).

Potências e autonomias distintas

Equipado com dois motores eléctricos a dar tracção às quatro rodas, o BMW iX xDrive 50 é proposto com 385 kW (532 cv) e 765 Nm.

Demora 4,6 segundos a arrancar dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade máxima limitada a 200 km/hora.

A bateria de 111,5 kWh oferece uma autonomia até 630 quilómetros, com o consumo eléctrico a oscilar entre 19,8 e 23 kWh/100 km.

O carregamento de dez a 80% da sua capacidade a fazer-se em 35 minutos num posto até 200 kW, bastando dez minutos para conseguir mais 150 quilómetros de autonomia.

Já o BMW iX xDrive 40, também com dois propulsores eléctricos, terá uma potência de 240 kW (326 cv) e 630 Nm, fazendo 6,1 segundos dos 0 aos 100 km/hora.





Com um consumo de 19,4 a 22,5 kWh/100 km, será capaz de percorrer até 425 quilómetros com uma única carga da bateria de 76,6 kWh.

A bateria é recarregável até 150 kW, demorando 31 minutos para fazê-lo de dez a 80% da sua capacidade. Mais 95 quilómetros de autonomia são conseguidos em dez minutos com um carregamento ultra-rápido.

Mais tarde será acrescentado à gama o desportivo BMW iX M60, com 440 kW (598 cv) no actual estágio de desenvolvimento do SUV.

Os dois modelos serão propostos na Europa com um cartão de carregamento BMW, e um carregador rápido flexível para carregamentos até 11 kW, assim como um cabo de carregamento modo 3 para estações públicas.

A marca promete, com o BMW Charging, um tarifário especial nas estações de carregamento públicas, incluindo os postos de carga ultra-rápidas.





Máxima recuperação de energia

O novo iX da BMW surge com um sistema avançado de recuperação de energia, com o condutor a poder optar por três modos de regeneração, assim como pelo modo de condução one pedal.

O SUV entra automaticamente em "roda livre" quando é levantado o pé do acelerador, com a travagem a ser activada de forma automática quando se aproxima do veículo da viatura à sua frente.

A complementar a condução estão os modos Personal, Sport e Efficient, estando cada um deles ajustado ao sistema de propulsão e ao chassis, assim como o painel de instrumentos, a iluminação ambiente, e a largura do encosto do banco.

O novo sistema iDrive 8 faz sua estreia no BMW iX, expandindo a interacção entre o condutor e o veículo.





Combina um ecrã de infoentretenimento de 12,3 polegadas com o painel de instrumentos de 14,9 polegadas sob uma única peça encurvada, sendo as actualizações feitas por via remota.

As ferramentas tecnológicas que o BMW iX compreende irá permitir o desenvolvimento de funções automatizadas, já a apontar à condução semi-autónoma de nível 3 a médio prazo.

Cinco câmaras, cinco sensores de radar e 12 sensores ultra-sónicos são usados para monitorizar toda a área envolvente do SUV.

O BMW iX inclui de série o mais amplo conjunto de sistemas de segurança e assistência ao condutor. O aviso de colisão frontal, por exemplo, detecta o tráfego em sentido contrário nos cruzamentos, bem como ciclistas e peões.

O assistente de manutenção de via e o cruise control activo, com função Stop & Go, viram também as suas valências alargadas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?