BMW i4 mais eficiente vai mais longe; novo M60 ''explode'' 601 cv!

O anúncio foi demasiado discreto a avançar as novidades que reforçam as características técnicas e tecnológicas do electrizante BMW i4 Gran Coupé na eficiência motriz e na autonomia.

A variante eDrive35, com os seus 210 kW (286 cv) e 400 Nm alimentados pela bateria de 67,1 kWh, vê a distância entre recargas a 180 kW DC atingir uns combinados 514 quilómetros.

O mesmo tratamento é dado ao eDrive40 com 250 kW (340 cv) e 450 Nm, com o acumulador de 81,3 kWh a levá-lo até aos 613 quilómetros antes de ser necessário recarregá-lo a 205 kW DC.

Para estes melhores números "autonómicos" estão inversores mais evoluídos, com semicondutores à base de carboneto de silício, o que resultou na redução do consumo de energia, ganhando-se 15 quilómetros na primeira versão, e 14 na segunda.

Novidade é a substituição do M50 xDrive: contra os 400 kW (544 cv) 795 Nm deste topo de gama, o novo M60 xDrive oferece 442 kW (601 cv) mas sem mexer no binário.

Sem surpresa, os 57 cv que ganha a mais levam-no em 3,7 segundos dos zero aos 100 km/hora, menos duas décimas de segundo do que o antecessor, para uma velocidade de ponta de 225 km/hora.

A bateria de 83,9 kWh brutos é a mesma mas a sua "liquidez" aumenta de 80,7 para 81,2 kWh (recarregável até 205 kW DC) o que, associado a um consumo mais eficiente, permitiu agora chegar aos 551 quilómetros.

Além de ser bem mais potente, o BMW i4 M60 xDrive inclui uma série de componentes que não se resumem à evolução estética por fora, visível nos retoques imprimidos à assinatura luminosa, pára-choques, grelha, saias laterais e rodas, entre outros elementos.

É no campo técnico que a atenção se foca para uma melhor experiência ao volante: o novo topo de gama comporta discos de travão de maior desempenho, buchas e barras estabilizadoras específicas, suspensão adaptativa M e direcção de relação variável.

A bordo também há mudanças mas no infoentretenimento que integra o Curved Display de 27,2 polegadas: o sistema operativo que o equipa evoluiu do BMW 8.0 para o BMW 8.5, com novos gráficos e com novos atalhos para os comandos mais usados.

Qualquer uma das propostas já podem ser encomendadas no nosso país, com o i4 eDrive35 a começar nos 57.950 euros, e o i4 eDrive40 nos 64.800 euros; o topo de gama i4 M60 xDrive arranca nos 77.050 antes das devidas personalizações.

