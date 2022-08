BMW anuncia dois "eléctricos" apoiados na nova plataforma Neue Klasse

A BMW está em plena aceleração em direcção ao mundo electrificado: em 2025 chegam os dois primeiros "eléctricos" construídos sobre a nova plataforma Neue Klasse.

A revelação foi feita em comunicado por Oliver Zipse, presidente do conselho de administração do grupo alemão, no seguimento da apresentação dos resultados financeiros do segundo trimestre deste ano.

Um lucro de 13,2 mil milhões de euros foi o conseguido pela BMW na primeira metade de 2022, um salto de 73,6% face ao mesmo período do ano passado.

Já as receitas globais ascenderam a 65,9 mil milhões de euros, um aumento de 19,1% em termos homólogos.

As vendas de modelos 100% eléctricos da BMW e da Mini totalizaram 75.890 unidades na primeira metade de 2022, uma subida de 110,3% em relação aos primeiros seis meses do ano passado.

Oliver Zipse confirmou que será uma berlina da Série 3 o primeiro modelo "eléctrico" construído sobre a plataforma Neue Klasse.

Desenvolvida exclusivamente para aquela tecnologia, seguir-se-á um crossover com um profundo espírito desportivo, com ambos a chegarem ao mercado até 2025.

"Até ao final da década, a Neue Klasse deverá responder por mais da metade de nossas vendas", afirmou o presidente do conselho de administração do grupo alemão.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?