BMcar ruma à internacionalização ao comprar BMW Madrid

A BMcar conseguiu o maior contrato de concessão da BMW na Península Ibérica, ao adquirir a sucursal do grupo em Madrid em parceria com a francesa BYmyCAR.

Responsável pelas marcas BMW; Mini e BMW Mottorrad, o concessionário desenvolve a actividade em duas instalações com 34.512 metros quadrados.

No ano passado, a BMW Madrid registou 201,8 milhões de euros de volume de negócios em 2021, correspondente à venda de 6.919 veículos.

A participação da BMcar nesta parceria foi concretizada através da nova Beyond Motors Car Iberica SGPS.



A holding é composta pelo núcleo base de accionistas do grupo, ao qual se junta Helder Boavida, actual presidente do conselho estratégico do grupo.

"Estamos seguros do passo que damos com o início do nosso processo de internacionalização, num mercado desafiante e bastante competitivo", sublinhou Pedro Rodrigues, director executivo da empresa.

A BMcar registou 172 milhões de euros de volume de negócio em 2021, um crescimento de 23% face ao ano anterior. Vendeu 3.531 viaturas naquele período e gerou mais de 21 milhões de euros só na área do após venda.

No triénio de 2022 a 2024, o grupo visa superar os 570 milhões de euros em volume de negócios. É ainda objectivo do plano estratégico Out of Your Mind chegar às 12 mil viaturas vendidas e garantir 115 mil ordens de intervenção no após-venda.

