Bentley Residences: um arranha-céus para milionários à beira-mar

Nada como diversificar os negócios para lá dos automóveis… a construir arranha-céus para milionários!

Miami irá receber a primeira torre residencial de luxo da Bentley Motors. O edifício irá situar-se em Sunny Isles Beach, e terá a Deezer Development como parceira.

A empresa tem já experiência em trabalhar com construtores automóveis ou não tivesse ela desenvolvido a Porsche Design Tower na mesma zona.

O Bentley Residences terá 230 metros de altura e 200 apartamentos luxuosos distribuídos pelos 60 andares. Será a torre residencial mais alta construída na orla marítima dos Estados Unidos.

Desenhado pela Sieger Suarez Architects, o edifício está focado numa vida de luxo, sendo construído com materiais ambientalmente sustentáveis.

O Bentley Residences está a ser elaborado segundo a certificação do Florida Green Building Council, para garantir a máxima protecção do meio ambiente e da vida selvagem da região.

A divisão de design da Bentley Motors terá uma palavra a dizer no desenvolvimento do arranha-céus. Um dos principais trunfos para aliciar clientes apaixonados por automóveis de excepção é o elevador para transportá-los para a garagem.

E não, não se levá-los para um espaço na cave: o ascensor patenteado está concebido para levar o carro até à porta de casa, seja em que andar for, e ali ficar estacionado.

O Bentley Residences deverá estar concluído em 2026, com as obras a arrancarem no início de 2023.

