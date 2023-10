Bentley Continental GT diz adeus ao V8 com série especial da Mulliner

Com o fim iminente do Continental GT V8, a Bentley está a dar tratamentos distintos aos últimos exemplares das versões coupé e descapotável.

Subordinados ao tema Curated by Mulliner, à escolha estão cinco propostas de personalização.

O que não muda mesmo é o bloco biturbo de oito cilindros em V com 549 cv e 770 Nm, capaz de levá-lo em quatro segundos dos zero aos 100 km/hora.

Distinto como nunca

Depois de parar definitivamente a produção do bloco W12, o V8 biturbo que equipa o Continental GT e GTC segue o mesmo rumo.

A decisão segue os princípios definidos pelo plano estratégico Beyond 100, que prevê a criação de uma gama híbrida completa a partir de 2024.

Para assinalar a ocasião, a empresa de Crewe criou cinco pacotes de personalização Curated by Mulliner.

Qualquer uma delas aplica-se aos modelos convencionais, assim como às variantes Azure, voltado para o conforto, e à S, que aposta no desempenho.

A pormenorizar a carroçaria estão tons vibrantes como o Key Lime, Vivid Red, Klein Blue, Mandarin e Turquoise.

Essas faixas coloridas destacam-se nas capas dos retrovisores laterais, bem como nas lâminas inferiores dos pára-choques e nas laterais.



Várias opções podem ser somadas a cada pacote Mulliner Styling para destacar pontos-chave do desportivo.

Ambiente de luxo

A bordo, os detalhes coloridos estão presentes nos raios do volante, no selector de marchas e no tabliê.

Os bancos Mulliner passam a ser bicromáticos de acordo com o pacote de personalização escolhido.

Os elementos metálicos da consola central, e os mostradores e as saídas de ar no tabliê recebem um tratamento específico, semelhante ao de um diamante.

Já a função Mood Lighting controla a cor e a intensidade da iluminação dentro do habitáculo.

A atenção aos pormenores reflecte-se até nas luzes de boas-vindas Curated by Mulliner sob as portas quando o condutor entra ou sai do veículo.



Para agarrar o volante

A assinalar os 20 anos do Continental GT, a Bentley avança também com uma edição limitada de luvas em pele para agarrar o volante do desportivo.

Produzidas em parceria com a britânica Forestalgia, cada luva é "uma obra de arte feita à mão".

Na sua fabricação estão os couros excedentes e materiais reciclados da Bentley Motors Factory em Crewe.

São duas as cores propostas para as luvas – Black Crystal ou Racing Green –, alinhadas com os tons personalizados do Continental GT.

