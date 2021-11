Bentley celebra 100 anos da venda do seu primeiro carro

A Bentley Motors está a celebrar os 100 anos da venda do seu primeiro modelo: um Bentley 3.0 litros com o chassis n.º 1, registado em 1921 com a matrícula KS 1661.

O modelo foi comprado em 1921 por Noel van Raalte, um londrino abastado que adorava competir com carros excepcionais.

Comprado por 1.150 libras, que há época era uma verdadeira fortuna, tinha uma carroçaria em alumínio e pormenores em latão polido.

Considerado um dos carros britânicos mais populares dos loucos anos 20, exibia a qualidade de construção e a engenharia apurada dos técnicos da marca.

Embora van Raalte tenha sido o primeiro cliente a encomendar o modelo, não foi o primeiro a recebê-lo em mãos. Essa honra coube a Ivor Llewellyn, que, em Agosto de 1921, recebeu o primeiro de três Bentley 3.0 com o chassis n.º 3.

Esse carro ainda existe, e é actualmente o modelo de produção mais antigo do construtor britânico.

E foi com a versão desportiva deste modelo que a Bentley ganhou as 24 Horas de Le Mans, em 1924 e 1927. Foram as primeiras duas das cinco vitórias que conquistou em oito anos, com os Bentley Boys a dominarem o circuito francês.



A versão comprada por van Raalte fez-se ouvir pela última vez em competição, em 1931, numa corrida em França.



