Após a renovação do Bentayga e do Bentayga Speed, a gama de SUVs de luxo foi agora alargada com o desportivo Bentayga S.





Bentley Bentayga S: mais desportivo e luxuoso a alta velocidade

É a resposta do construtor britânico a um "grande número de clientes que apreciam maior dinamismo e presença" deste modelo na estrada.

Estética com mais impacto

O Bentayga S apresenta, por isso, um exterior mais desportivo, reflectido nas ópticas escurecidas, e detalhes em preto brilhante nos retrovisores e nas lateraisda carroçaria.

Uma asa traseira de maior dimensão foi concebida dar melhor estabilidade aerodinâmica a altas velocidades. O sistema de escape de fluxo livre dá ao SUV um volume sonoro que reforça o seu carácter.

A completar o conjunto visual estão jantes em liga leve de 22 polegadas com três tipos de acabamentos diferentes.

O interior acompanha o pendor mais desportivo do Bentayga S, com os bancos, o volante e o selector dos modos de condução revestidos a Alcantara.

Os acabamentos exclusivos desta linha prosseguem nas soleiras das portas iluminadas e no painel de instrumentos digital derivado do Bentayga Speed.





Mais tecnologia para maior dinamismo

Uma das principais novidades é a integração do Bentley Dynamic Ride, um sistema de barras estabilizadoras activas conseguido através do sistema eléctrico de 48 volts.

O sistema, que é de série no modelo, aplica um binário até 1.300 Nm em apenas três décimas de segundo, para neutralizar as forças de rolamento laterais nas curvas.

A Bentley assegura o máximo contacto dos pneus com o piso e uma estabilidade ideal do habitáculo.

Também o modo de condução Sport foi actualizado, para uma aceleração mais rápida e uma suspensão 15% mais firme aprimorada, reforçando a qualidade de condução.





Outro ponto a assinalar foi a afinação específica do sistema de vectorização de binário. A roda traseira interior à entrada da curva é ligeiramente travada, de maneira a "apontar" melhor o eixo dianteiro, para um comportamento ainda mais preciso.

Quanto à mecânica, o Bentayga S comporta o um bloco V8 biturbo de 4.0 litros, com 550 cv e 770 Nm, aliado a uma caixa automática de oito velocidades a dar tracção às quatro rodas.

O resultado? Uma aceleração em 4,4 segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima a bater nos 290 km/hora.

