É a mais recente obra de arte saída da fábrica de Sant'Agata Bolognese, e o seu V10 já se faz ouvir com toda a força.

Banda sonora fantástica: ouça o V10 do Lamborghini Huracán Tecnica

O novo Huracán Tecnica da Lamborghini mostrou em Junho as suas capacidades em pista em Espanha, para logo se fazer ouvir nas ruas de Valência antes de seguir para o circuito Ricardo Tormo.

A "calçarem" as jantes de 20 polegadas estiveram uns Bridgestone Potenza Sport mas, na pista, esses pneus foram trocados por uns Potenza Race da mesma marca.

Simples de guiar no quotidiano, condução desportiva divertida, e alto desempenho em circuito são as linhas em que assentou o desenvolvimento do super carro.

Esta versão é, como a insígnia italiana destaca, o mais poderoso da gama: desenvolvido a partir do Huracán EVO RWD, o V10 de 5.2 litros viu a sua potência elevada aos 640 cv, como no Huracán STO.

Significa que a aceleração dos zero aos 100 km/hora se faz em 3,2 segundos para uma velocidade máxima a bater nos 325 km/hora.

Potência e binário são passados às rodas traseiras através de uma caixa automática de sete relações de dupla embraiagem, apoiados num sistema de controlo de tracção de alto desempenho e de vectorização de binário.

Apuro dinâmico

Os técnicos apuraram o chassis e a aerodinâmica do Huracán Tecnica, e deram-lhe um visual com mais impacto que deriva, em grande parte, dos protótipos mais recentes da Lamborghini.

Embora o spoiler seja bem mais pequeno do que o que equipa o Huracán STO, a marca afirma que aumenta em 35% a força descendente atrás.

Já as melhorias aerodinâmicas, patentes no novo divisor dianteiro e na parte inferior da carroçaria, ajudaram a reduzir em 25% o nível de atrito.

O sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) é específica desta variante, assim como as configurações da suspensão, a relação de viragem do eixo traseiro e o funcionamento do controlo de tracção.

Este último sistema, denominado P-TCS, oferece mais ou menos pendor desportivo segundo a selecção dos modos de condução Strada, Sport e Corsa, actuando igualmente sobre a direcção das rodas traseiras.

À partida, o ciclo de vida do Huracán termina em 2024 com a estreia de um sucessor híbrido plug-in do qual ainda se desconhece o nome.

