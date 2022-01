Balanço trágico em 2021: quase 400 mortos em acidentes rodoviários

Quase 400 pessoas morreram na estrada, resultantes dos 28.868 acidentes rodoviários registados no ano passado. Aos 389 mortos, somaram-se 2.093 feridos graves e 33.812 feridos ligeiros.

Todos os indicadores apontam para uma diminuição face a 2019 mas, com excepção das vítimas mortais, subiram em relação a 2020.

Os dados provisórios globais constam do balanço de 2021 da sinistralidade e fiscalização rodoviária apresentados esta sexta-feira pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

A ANSR fez uma comparação com 2019, tendo em conta que 2020 foi um "ano atípico" devido à pandemia da Covid-19.

"Por comparação com 2019, são visíveis os progressos positivos ao nível de todos os indicadores, superiores à redução verificada no consumo de combustível rodoviários (menos 11%) e, consequentemente, à circulação rodoviária".

O balanço da ANSR indica "menos 19% de acidentes com vítimas, menos 18% de vítimas mortais, menos 9% de feridos graves, e menos 22% de feridos leves".

Já relativamente a 2020, a entidade precisa que se verificou um aumento de 9% do número de acidentes com vítimas (mais 2.367).

O número de mortos registou uma ligeira diminuição de 0,3% (menos uma), uma subida de 14% de feridos graves (mais 264) e também um aumento de 10% dos feridos ligeiros (mais 3.106).

Para a ANSR, estes resultados "são consequência, em grande medida, do facto de 2020 ter sido um ano atípico, fortemente condicionado pelas restrições na mobilidade e, em consequência, com uma redução da circulação rodoviária".

O aumento da circulação rodoviária no ano passado esteve na mesma ordem de grandeza da subida, em 5%, no consumo de combustível.

No entanto, também 2021 esteve condicionado pela pandemia: nos primeiros quatro meses do ano houve restrições nas deslocações, principalmente ao fim de semana, devido ao estado de emergência.

Os dados divulgados mostram também um reforço da tendência decrescente verificada ao nível das vítimas mortais e dos feridos ligeiros, e uma estabilização dos feridos graves desde 2017.

Segundo o balanço provisório, os despistes originaram em 2021 o maior número de vítimas mortais (185 / 48% do total).

Já as colisões tiveram o maior número de feridos graves (920 / 44% do total), enquanto os atropelamentos fizeram 47 vítimas mortais (12% do total), o que representou uma redução de 20% face ao ano anterior.

A ANSR avança que as maiores diminuições no número de vítimas mortais verificaram-se nos distritos de Portalegre (menos 67%), Guarda (menos 46%) e Castelo Branco (menos 36%).

Os maiores aumentos registaram-se em Bragança (mais 180%), Braga (mais 54%) e Vila Real (mais 50%).

Quanto ao tipo de via, a maioria das vítimas ocorreu nos arruamentos, estradas municipais, e estradas nacionais e regionais.

As auto-estradas registaram uma redução de 33% nas vítimas mortais (menos 16), e um aumento de 36% nos feridos graves (mais 40).

Segundo a ANSR, os meses de Julho, Agosto e Setembro foram os que registaram o maior número de vítimas mortais (144, 37%). O maior número de feridos graves ocorreu em Agosto, Setembro e Outubro (670, 32%).

