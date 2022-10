Avenger ataca selva urbana: primeiro Jeep 100% eléctrico já tem preços

Revelado ao mundo há pouco mais de um mês, o Jeep Avenger apresentou-se oficialmente ao público esta segunda-feira no salão automóvel de Paris, mas agora complementado com os dados técnicos.

O crossover é o primeiro dos quatro "eléctricos" com que a marca americana Jeep irá atacar o Velho Continente até 2025, e pod eser reservado em Novembro no portal português da insígnia americana.

Imagem de família

Com 4,08 metros de comprimento, o primeiro modelo 100% eléctrico da insígnia americana é 16 cm mais curto e 13 cm mais baixo do que o Jeep Renegade, com a altura ao solo a chegar aos 20 cm.

Em termos visuais, quase nada diferencia o Avenger das propostas da marca, a começar logo pela dianteira, com a grelha de sete barras a ser totalmente hermética para albergar os sensores que o equipam.

A estética é também marcada pelos guarda-lamas abobadados e as cavas trapezoidais para as jantes em liga leve de 18 polegadas.

À frente, os faróis LED estão posicionados atrás da grelha para maior protecção em caso de "toques" a baixa velocidade enquanto atrás distinguem-se os farolins LED com a assinatura luminosa em X.

O interior inspirado no Jeep Wrangler compreende uma enorme saída de ar sobre o tabliê maciço, debaixo do qual há um largo espaço para guardar pequenos objectos.

Ao centro está um ecrã táctil multimédia de 10.25 polegadas com o sistema Uconnect, enquanto para o condutor está disponível um painel de instrumentos digital de sete ou 10.25 polegadas, dependendo da versão.



Os bancos premium em vinil, com inserções em pele, são ajustáveis por via eléctrica e têm funções de massagem, enquanto a bagageira chega aos 380 litros de capacidade.

No que aos sistemas de apoio à condução diz respeito, o crossover dispõe de um sistema de condução semi-autónoma de nível 2, com controlo de velocidade adaptativo e manutenção de faixa.

Capaz de ler e interpretar sinais de trânsito, possui assistente de "engarrafamentos", travagem autónoma de emergência com detecção de peões e ciclistas, e alerta de saída de faixa com auto-correcção.

Dispõe ainda de monitorização de pontos cegos, e de sensores de estacionamento a 360° graus, com a câmara de marcha à ré a 180° com visão do tipo drone.



Até 400 km com uma carga

O Jeep Avenger é construído sobre a plataforma e-CMP do grupo Stellantis, com uma arquitectura eléctrica de 400 volt.

O motor eléctrico de 115 kW (156 cv) e 260 Nm passa potência e binário apenas às rodas dianteiras, com o sistema propulsor a estar associado a uma bateria de 54 kWh.

A autonomia atinge os 400 quilómetros segundo o ciclo combinado WLTP mas pode chegar aos 550 quilómetros em condução urbana.

O carregamento da bateria de iões de lítio, a 100 kW em corrente contínua de 20 a 80% da sua capacidade, faz-se em cerca de 24 minutos, sendo a recarga feita em 5h30 a 11 kWh em corrente alternada.

São seis os modos de condução definidos para o sistema Selec Terrain – Normal, Eco, Sport, Snow, Mud e Sand –, complementados com o sistema Hill Descent Control para apoiar o condutor nas descidas íngremes.



Launch Edition em pré-reserva

Embora só chegue aos concessionários no final de Março, durante todo o mês de Novembro pode ser pré-reservado a variante Launch Edition no portal nacional da Jeep.

Proposto a partir 39.500 euros, esta versão compreende elementos exclusivos como a pintura de dois tons – Sun ou Granite com tejadilho Volcano – ou pintura total no tom Volcano.

Vidros escurecidos, jantes em liga leve de 18 polegadas, e grupos ópticos dianteiros e traseiros integralmente em LED complementam a oferta.

Por dentro, conta com painel de instrumentos e ecrã táctil multimédia de 10,25 polegadas, iluminação ambiente multicor, e painel frontal do tabliê em amarelo, e bancos premium pretos, entre outros elementos.

