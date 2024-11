Aumentos a chegar: portagens das auto-estradas sobem em 2025

É já uma sina bem conhecida à medida que o fim do ano se aproxima: como acontece com milhares de produtos e serviços, também as portagens das auto-estradas nacionais voltam a subir preços para 2025.

Prevê-se um aumento médio de 2,21% com base no valor da inflação homóloga (sem habitação) de Outubro, confirmado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Àquela percentagem acresce 0,1%, na sequência do acordo celebrado em 2022 com as concessionárias das auto-estradas, para compensá-las pelo travão então imposto a uma subida de cerca de 10% em 2023.

A fórmula que estabelece a forma como é calculado o aumento do preço das portagens em cada ano está prevista no decreto-lei n.º 294/9.

Nele se estabelece que a variação a praticar anualmente tem por referência a taxa de inflação homóloga sem habitação no Continente verificada no último mês para o qual haja dados disponíveis.

Tal terá de acontecer antes de 15 de Novembro, data-limite para os concessionários comunicarem ao Governo as suas propostas de preços para o ano seguinte.

Em 2024, as portagens sofreram uma actualização superior a 2%, em resultado dum índice de Preços no Consumidor (IPC) de Outubro no Continente (sem habitação) de 1,94%, acrescido do adicional de 0,1%.

Já em 2022, a evolução do IPC tinha ditado uma subida de 1,83% das portagens, que, em 2020 e 2021, se mantiveram inalteradas porque o valor de referência foi negativo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?