Audi Vision: aposta 100% eléctrica em Portugal antes de 2030

A Audi assume a total electrificação da sua gama automóvel antes de 2030 no nosso país.

O anúncio foi feito na última semana por Nuno Mendonça, director-geral da subsidiária portuguesa, na apresentação do plano Audi Vision Portugal.

O evento foi igualmente palco para a apresentação do novo Q8 e-tron assim como do protótipo Audi A6 Avant e-tron Concept.

Vendas eléctricas em alta

A Audi prepara-se para abandonar a venda de veículos com motores de combustão antes de 2030 em Portugal, antecipando-se em três anos face à casa-mãe.

Apostada na electrificação e no posicionamento da marca no segmento premium, a insígnia germânica espera ter uma oferta totalmente eléctrica em 2033.

No nosso país, aumentou em 8% as suas vendas em 2022, com 3.750 unidades contra as 3.466 vendidas no ano anterior.

A marca superou largamente o 1% conseguido no mercado europeu no ano passado.

No segmento dos veículos eléctricos, o aumento das vendas na Europa chegou aos 45%.

Portugal voltou a destacar-se, com um salto de 49%, o que levou a marca a atingir uma quota de mercado de 5%.

De acordo com os dados avançados no evento, actualmente o peso de clientes Audi que procuram modelos 100% eléctricos representa já mais de 30% das vendas da marca em território nacional.



Q8 e-tron a chegar

O ataque à mobilidade premium totalmente eléctrica é assumido pelo Audi Q8 e-tron, que substitui o Audi e-tron.

O SUV da marca dos quatro anéis lançado em 2019 é proposto na versão Sportback, sem esquecer a variante mais tradicional.

Para além da renovação estética e tecnológica, a novidade está nas motorizações, agora mais potentes mas com os mesmos consumos.

O Q8 50 e-tron passa a desenvolver 250 kW (340 cv), sendo 300 kW (408 cv) para o Q8 55-etron, tendo ambos o binário de 664 Nm.

A estrela da gama é o SQ8 e-tron, com os três propulsores eléctricos a darem uma potência de 370 kW (503 cv) e um binário de 973 Nm.

A este aumento de potência e binário somam-se o aumento assinalável da capacidade das baterias.



Com 95 kWh, o Q8 50 e-tron pode rolar até 491 quilómetros no SUV, e até 505 no Sportback com uma única carga.

O Q8 55 e-tron e o SQ8 e-tron ganham uma bateria 114 kWh, com o primeiro exemplo a chegar aos 582 quilómetros e o segundo até aos 600.

Já o desportivo SQ8 e-tron consegue rolar até 493 quilómetros se for o SUV, ou 513 quilómetros versão Sportback.

A potência de carregamento da bateria também aumentou: até 150 kW na versão menos potente, e até 170 kW nas outras duas.

Avant em modo 100% eléctrico

A estrela do Audi Vision Portugal foi a apresentação do novo Audi A6 Avant e-tron mas ainda na sua versão de protótipo.



É o primeiro modelo Avant totalmente eléctrico, tendo como base a nova plataforma tecnológica Premium Platform Electric (PPE).

Com uma autonomia eléctrica superior a 700 quilómetros, embora sem definir a capacidade da bateria, carrega-a de cinco a 80% em apenas 20 minutos.

O desenho fluido e dinâmico, com uma aposta profunda na aerodinâmica (Cx 0,24), dá à carrinha uma postura desportiva muito conseguida.

Sem revelar a potência do sistema de propulsão, mesmo assim são adiantados menos de quatro segundos para chegar aos 100 km/hora.

