O Audi e-tron renovou-se e ganhou nova designação para distinguir-se, como topo de gama, no mundo da electromobilidade.

Audi Q8 e-tron renovado: SUV e Sportback já têm preços

Rebaptizado como Q8 e-tron, o SUV da marca dos quatro anéis lançado em 2019 é proposto na versão Sportback, sem esquecer a variante mais tradicional.

Com chegada prevista em Março, ambos os modelos já têm preços para o nosso país, com as encomendas a abrirem um mês antes.

Mudanças mínimas

Por fora, são muito subtis as mudanças estéticas introduzidas, sendo mais visível o redesenho da grelha frontal, que passa a ter uma faixa luminosa.

Atrás distingue-se o difusor cromado, com a designação do modelo destacado no pilar B.

Mesmo assim, estas alterações mínimas contribuíram para uma melhor aerodinâmica.

O Q8 e-tron Sportback baixou o Cx de 0,26 para 0,24 enquanto no SUV convencional passou de Cx 0,28 para 0,27.

O interior também tem poucas alterações, sendo de destacar os novos estofos e revestimentos.

Mais potente

A principal novidade está mesmo na actualização da motorização, que é agora mais potente mas com os mesmos consumos.



O Q8 50 e-tron passa a desenvolver 250 kW (340 cv), sendo 300 kW (408 cv) para o Q8 55-etron, tendo ambos o binário de 664 Nm.

A estrela da gama é o SQ8 e-tron, com os três propulsores eléctricos a darem uma potência de 370 kW (503 cv) e um binário de 973 Nm.

A este aumento de potência e binário somam-se o aumento assinalável da capacidade das baterias.

Com 95 kWh, o Q8 50 e-tron pode rolar até 491 quilómetros no SUV, e até 505 no Sportback com uma única carga.



O Q8 55 e-tron e o SQ8 e-tron ganham uma bateria 114 kWh, com o primeiro exemplo a chegar aos 582 quilómetros e o segundo até aos 600.

Já o desportivo SQ8 e-tron consegue rolar até 493 quilómetros se for o SUV, ou 513 quilómetros versão Sportback.



A potência de carregamento da bateria também aumentou: até 150 kW na versão menos potente, e até 170 kW nas outras duas.



Com os preços revelados para os Q8 e-tron 50 e 55, ficam apenas por saber os do SQ8 e-tron, que irá chegar em Maio aos concessionários nacionais.

Versão Potência / Binário Bateria / Autonomia Preço Q8 50 e-tron 250 kW (340 cv) / 664 Nm 95 kWh / até 491 km a partir de 79.869 euros Q8 50 Sportback e-tron 250 kW (340 cv) / 664 Nm 95 kWh / até 505 km a partir de 82.529 euros Q8 55 e-tron 300 kW (408 cv) / 664 Nm 114 kWh / até 582 km a partir de 91.130 euros Q8 55 Sportback e-tron 300 kW (408 cv) / 664 Nm 114 kWh / até 600 km a partir de 93.799 euros

