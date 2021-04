Em pouco menos de duas semanas, esgotaram as 40 unidades do Audi Q4 e-tron disponíveis em pré-reserva on-line para o nosso país.





Audi Q4 e-tron em pré-reserva já esgotou

Os clientes que se registaram no portal electrónico da marca e depositaram 1.500 euros, serão os primeiros a receber o novo "eléctrico" da marca em Julho.

Os SUV são propostos em quatro versões e com três níveis de potência: Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron, Q4 45 e-tron quattro e Q4 50 e-tron quattro.

A equipá-los estão baterias de 55 kW (52 kWh líquidos) e de 82 kWh (77 kWh líquidos), para uma autonomia que chega aos 520 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

O Audi Q4 35 e-tron está equipado com um motor traseiro de 125 kW (170 cv) de potência e 310 Nm de binário.

A bateria de 55 kWh de capacidade, com uma autonomia até 341 quilómetros (349 quilómetros na variante Sportback) pode ser recarregada até 7,2 kW em corrente alterna e até 100 kW em carga rápida a corrente contínua.

A velocidade máxima está limitada a 160 km/hora enquanto a aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em nove segundos.





O Q4 40 e-tron também utiliza um motor eléctrico traseiro, com 150 kW (204 cv) de potência e 310 Nm de binário.

Recorre à bateria de 82 kWh para uma autonomia até 520 quilómetros, e acelera em 8,5 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima limitada a 160 km/hora.

No topo da gama está o Audi Q4 50 e-tron quattro com tracção total, aliando ao motor traseiro de 204 cv e 310 Nm, um propulsor dianteiro com 109 cv e 162 Nm.

A potência total do sistema é de 220 kW (299 cv) e o binário máximo de 460 Nm, com a bateria de 82 kWh a poder ser recarregada a 11 kW ou 125 kW.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em 6,2 segundos e a velocidade máxima atinge os 180 km/hora, para uma autonomia 488 quilómetros, que chega aos 497 na versão Sportback.

