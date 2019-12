Plantel do Real Madrid já recebeu as novas "bombas" da Audi

Esta segunda-feira foi um dia especial na Ciudad Real Madrid. Pelo 16º ano consecutivo, a Audi entregou no centro de estágio do clube as chaves (e os automóveis, como é óbvio!) que os jogadores merengues irão guiar durante toda esta época.

E que bom gosto tiveram os atletas: se os SUVs foram os modelos mais acarinhados pelos atletas, com destaque para os Audi Q7 e Q8, também houve quem optasse pelas berlinas e pelos coupés com mais raça da marca germânica.

A acção integra-se na parceria de sucesso mantida entre a Audi e o Real Madrid desde Julho de 2003.

