Audi e-tron GT 'descamuflado' já circula nas redes sociais

A moderna electro-mobilidade de alto desempenho vai ganhar um novo exemplo na segunda-feira.

A Audi faz a apresentação virtual do novo Audi e-tron GT e destacará os pontos fortes do novo desportivo eléctrico da marca.

A furar a apresentação, o CocheSpias já revelou no Instagram algumas fotografias do modelo "descamuflado", assim como imagens do interior.

O Audi e-tron GT, que tem como base o protótipo apresentado no salão automóvel de Los Angeles há pouco mais de dois anos, deverá ter uma autonomia superior a 400 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP.

A alimentar os dois motores eléctricos acoplados aos dois eixos, com uma potência combinada de 434 kW (590 cv) está uma bateria de 85,7 kW, capaz de ser carregada a 80% com um carregador DC de 270 kW.

Recorde-se que já estão abertas as pré-reservas no nosso país, para as primeiras 30 unidades do Audi e-tron GT que irão chegar na Primavera, nesta primeira fase de lançamento.

Os interessados terão primeiro de inscrever-se no portal da marca e depois desembolsar um sinal de 2.500 euros para acederem ao desportivo 100% eléctrico.

