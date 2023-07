Aston Martin aposta na electrificação com Lucid Motors

A Aston Martin uniu-se à Lucid Motors para criar os seus futuros super desportivos 100% eléctricos.

A construtora americana será responsável pelo desenvolvimento de baterias e motores eléctricos para a nova plataforma que a insígnia de Gaydon está a desenvolver.

Hiper carros e SUVs de alto desempenho, sem esquecer os coupés e GTs por que é reconhecida serão as futuras propostas da marca britânica.

Confirmado está o investimento de mais de 2 mil milhões de euros nos próximos cinco anos em tecnologias avançadas para a transição dos motores a combustão para os eléctricos.

O primeiro exemplar alimentado totalmente a electrões apenas chegará em 2025 mas um ano antes deverá chegar à estrada o híbrido plug-in Valhalla.

Mantida será a actual parceria com a Mercedes-Benz AG para o fornecimento de sistemas motrizes e de electrónica para os actuais e futuros Aston Martin.

"Temos dois fornecedores de classe mundial para apoiar o desenvolvimento e os investimentos que estamos a fazer na nossa estratégia de electrificação", assumiu Lawrence Stroll, presidente executivo do construtor.

"Com a parceria a longo prazo com a Geely, também teremos a oportunidade de aceder à sua gama de tecnologias e componentes, bem como a sua profunda experiência no mercado estratégico que é a China".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?