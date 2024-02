O lançamento de uma variante Spider de qualquer um dos super desportivos da McLaren já há muito deixou de ser uma surpresa.

Artura Spider: um McLaren emocionante para gozar ao ar livre

Contudo, desta vez a insígnia britânica aproveitou a oportunidade para introduzir melhorias no Artura, o seu primeiro híbrido plug-in para o "público em geral".

Mais potência e uma caixa automática sequencial de oito velocidades com passagens mais rápidas são os principais trunfos, onde o coupé também não foi esquecido.

Ainda mais potente

Era uma questão de tempo para a versão descapotável do McLaren Artura chegar ao mercado.

A distinguir esta proposta do coupé está o tejadilho rígido retráctil em fibra de carbono e materiais compósitos.

A abertura ou fecho do tecto faz-se em 11 segundos até 50 km/hora ou por via remota com o desportivo parado, à conta do "esforço" de oito motores eléctricos.

O peso adicional com a montagem da estrutura não penalizou demasiado este Artura Spider com chassis monocasco em fibra de carbono

São 1.560 quilos de peso total, apenas mais 62 do que o "irmão" com capota inamovível.

Claro que há um aumento do peso se se optar pelo tejadilho envidraçado electrocromático mas nada de demasiado grave para afectar as acelerações.



Afinal, a potência combinada do bloco V6 biturbo de 3.0 litros e do propulsor eléctrico foi elevada para 700 cv, com o binário a manter-se nos 720 Nm.

Tal foi conseguido com a optimização do mapeamento do motor térmico para aumentar a potência de 585 para 605 cv.

O resultado é um disparo de três segundos dos zero aos 100 km/hora, com o ponteiro a colar-se nos 330 km/hora na velocidade de ponta.

Autonomia alargada

Há várias especificidades próprias na carroçaria em alumínio deste Artura Spider, a começar pelos arcos de segurança atrás dos bancos.

Também o capô do motor teve de ser redesenhado para guardar a capota retráctil, obrigando os técnicos a repensar o arrefecimento e a aerodinâmica.



As melhorias não se ficaram por estes dois pormenores, com a McLaren a reformular a curva de potência.

Além de oferecer uma experiência de condução mais envolvente, as mudanças de marcha são 25% mais rápidas do que no Artura anterior.

De fora também não ficou a revisão do sistema de escape para conseguir uma banda sonora mais emocionante.

Um estrondo que poderá ser silenciado durante mais tempo em modo "eléctrico", com a bateria de 7,4 kWh a passar dos 31 para os 33 quilómetros de autonomia.

Condução envolvente

A McLaren promete uma ligação do Artura Spider com o piloto ainda mais espectacular graças à sua evolução dinâmica.

O motor recebeu novos coxins do motor e o arrefecimento dos travões é agora mais eficiente.



A suspensão também foi recalibrada, com os amortecedores a receberem novas válvulas para melhorar o conforto e o comportamento dinâmico.

A McLaren afirma mesmo que a capacidade de resposta da suspensão Proactive Damping Control foi melhorada em 90% face à anterior.

O Artura Spider, assim como o coupé, já cumprem os requisitos da norma europeia de segurança GSR II com a inclusão de novos auxiliares de condução.

Alerta de saída de faixa e detecção do limite de velocidade são agora de série, com o aviso de ângulo cego e monitorização de tráfego traseiro a serem opcionais.

Continua ausente a manutenção de faixa, pelo menos até Julho de 2026, o que faz dele um dos raros desportivos ainda equipados com assistência hidráulica.

Uma solução que, mais do que tudo, permite oferecer um volante e uma direcção mais comunicativos do que os dos seus concorrentes.

Luxo desportivo

Se por fora as diferenças do Artura Spider face ao modelo original são quase inexistentes, o mesmo se mantém a bordo.



O volante sem quaisquer teclas multifunções está equipado com patilhas para passagens de caixa ainda mais rápidas e emocionantes.

Os bancos ajustáveis comportam apoio lombar, podendo opcionalmente serem aquecidos e reguláveis por via electrónica.

O ecrã multimédia de oito polegadas com o sistema MIS II comporta as soluções de telemetria habituais na McLaren, com o painel de instrumentos a dispor de mapa de navegação.

Com as primeiras entregas previstas para meados deste ano, o McLaren Artura Spider deverá chegar ao nosso país em redor de uns milionários 300 mil euros.

