Como é que se deixam cabeças viradas do avesso à passagem de um super carro de excepção? Se for um Apollo Intensa Emozione, as dúvidas ficam esclarecidas tal é o impacto visual que tem na estrada.





Apollo Intensa Emozione: um 'dragão' de sonho em carbono

Limitado a dez unidades, a variante Carbon Dragon assinada com o número 5 tem todos os ingredientes para fazer frente aos já impressionantes Pagani, Koenigsegg e Bugatti.

Claro que ter os acabamentos em fibra de carbono expostos na carroçaria é um passo decisivo para que isso aconteça.





Aliás, o visual presta homenagem à configuração original do super modelo quando foi revelado ao mundo há dois anos.

Montado na parte posterior do super desportivo está um bloco V12 atmosférico de 6.3 litros derivado da Ferrari.

Os 780 cv e 760 Nm por ele debitados produzem uma estridente banda sonora por onde quer que passe, graças a um sistema de escape feito sob medida.

As prestações também são para ficar a salivar em seco: 335 km/hora de velocidade de ponta e 2,7 segundos dos zero aos 100 km/hora.

E, para tornar tudo mais emocionante, a aerodinâmica do conjunto assegura uma força descendente de 600 quilos à frente e 750 quilos atrás a 300 km/hora.

A carroçaria assenta sobre um chassis em fibra de carbono, desenvolvido em parceria pela alemã HWA e o Capricorn Group.

O chassis é complementado por outras sub-estruturas, também em fibra de carbono, e estruturas de impacto.



Como explica a Apollo, a resistência é tão forte que "excede, em parte, as respectivos exigências de segurança da FIA para a categoria LMP2".

Agora tenha uma carteira carregada de dinheiro porque cada Apollo Intensa Emozione custa, no mínimo, quase 2,3 milhões de euros.

E o preço será sempre a subir se optar por uma infinidade de extras para criar o seu super carro de sonho, como este camaleónico exemplar.

