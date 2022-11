AMB 001 Pro: Valkyria AMR Pro inspira 'superbike' da Aston Martin

Não deixa de impressionar a super moto que a Aston Martin criou em parceria com a francesa Brough Superior; e a série especial está limitada a 88 exemplares!

Dedicada exclusivamente aos circuitos, a AMB 001 Pro é a sequência lógica da AMB 001 lançada há três anos.

Mais potente e aerodinâmica do que nunca, ou não tivesse ela sido inspirada no Valkyrie AMR Pro, destaca-se pelo profundo impacto visual na pista.

Os novos spoilers à frente e atrás aumentam a força descendente, enquanto as protecções laterais mais pronunciadas melhoram o fluxo de ar em redor da mota.

A AMB 001 Pro é proposta apenas com a pintura de corrida Verdant Jade, combinada com fibra de carbono exposta com acabamento acetinado.

O preto Cerakote, que adorna o motor, as rodas e a suspensão, recebe detalhes em Photon Lime, homenageando os pilotos de competição da Aston Martin.

Em destaque está ainda o símbolo lacewing que a construtora britânica desenvolveu para o Valkyrie AMR Pro.

O motor bicilíndrico de 997 cm3, com o cárter em alumínio maquinado, tem um novo desenho que reforça a refrigeração dos cilindros.

O bloco produz uns impressionantes 228 cv potência, um aumento de 25% face aos 180 cv da AMB 001 convencional.

Combinado com o peso muito contido de 175 quilos, a relação potência-peso de 1,30 cv/kg é tão alta como a de um Fórmula 1.

As 88 unidades da ABM 001 Pro vão ser construídas à mão na fábrica da Brough Superior em Toulouse. Já com as encomendas abertas, as primeiras entregas estão previstas para o Outono do próximo ano.

Não foi avançado o preço de cada exemplar mas não será nada barata: a versão original lançada há três anos estava apreçada por 120 mil euros.

