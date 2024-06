Alma Sprint: um 'restomod' luso inspirado no grupo B de ralis

Nas dezenas de empresas especializadas no restomod de verdadeiros "clássicos" sobre rodas, há uma firma portuguesa em Oliveira de Azeméis que tem dado cartas no universo da Alfa Romeo.

O Alma Sprint é a mais recente criação da Alma Mecânica liderada por Rafael Soares, exemplificada na carcaça de um Alfasud mas com o visual do Sprint 6C concebido para o grupo B do mundial de ralis.

Infelizmente, o projecto desenvolvido pela Autodelta em 1982 foi descontinuado, relegando para a obscuridade um desportivo que tinha tudo para marcar a diferença entre os seus pares da época.

O protótipo montava um bloco V6 Busso de 2.5 litros em posição central traseira com 160 cv assumidos às 5.600 rotações por minuto.

Visual cheio de músculo

Para o restomod Alfasud Sprint, a preparadora lusa socorreu-se dum kit de carroçaria em materiais compósitos mas com as devidas alterações para uma apresentação ainda mais refinada.

Tomando o Lancia 037 como inspiração, os pára-choques na cor da carroçaria foram redesenhados para fazerem uma transição perfeita com os guarda-lamas mais musculados.

A frente é dominada por ópticas da Hella integradas numa moldura em alumínio, enquanto os retrovisores Vitaloni redesenhados dão um contraste perfeito ao conjunto.



A definir a traseira está uma asa fundida com a porta da bagageira enquanto o escape duplo cromado pontua o trabalho exterior numa recriação muito fiel à esquecida versão transalpina.

O habitáculo seguiu a mesma linha estilística, com os painéis e os estofos dos bancos Sabelt a serem forrados a Alcantara e veludo nervurado foi totalmente refeito.

O volante de três raios recebe o monograma da Alma Mecânica em vez do tradicional brasão da Alfa Roma, com o toque final a ser dado pelo manípulo da caixa manual.

Mecânica reconfigurada

Impossível de conseguir o V6 Busso original, optou-se por montar no Alma Sprint uma versão actualizada do motor boxer de 1.8 litros da Alfa Romeo com carburador duplo Dellorto.

Os cabeçotes foram redesenhados e os pistões, árvores de cames e válvulas personalizados, com o sistema de escape a ser em aço inoxidável, sem esquecer a revisão do circuito de lubrificação do motor.



Os 160 cv que debita passam às rodas dianteiras através duma transmissão manual com cinco relações curtas, podendo opcionalmente equipar um diferencial autoblocante Torsen para maior gozo na condução.

Com a reconfiguração do chassis, e aproveitando as vias mais largas, a suspensão foi redesenhada e montados amortecedores ajustáveis.

O sistema de travagem foi actualizado com discos ventilados de maior diâmetro e montados componentes mais próprios do desporto automóvel para fazer do Alma Sprint um "peso-pluma" com apenas 880 quilos.

Com uma produção limitada a 20 exemplares, nenhum preço foi avançado para o desportivo mas a produção está prevista arrancar já no Outono.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?