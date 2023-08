Ainda mais exclusivo: McLaren 750S ganha pintura inédita

Há uma nova técnica de pintura personalizada que torna ainda mais sublimes os super desportivos da McLaren.

Desenvolvida pela divisão de operações especiais da construtora britânica, o Spectrum Theme consiste num novo acabamento aplicado em vários tons.

Na sua concepção esteve a partilha a mesma filosofia técnica introduzida no McLaren 750S, ou não fosse este super carro a estrear o novo acabamento.

A separação dos diferentes tons da cor cria uma ilusão entre o claro e o escuro dentro de cada faixa individual.

Essa técnica permite dar ao 750Se uma sensação de velocidade e aceleração, mesmo quando está imóvel.

O Spectrum é proposto nas variantes Spectrum Blue, Spectrum Grey e Spectrum Orange, com as cores a poderem ser combinadas com outras personalizações.

Entre elas contam-se acabamentos em pele com cores vibrantes, soleiras das portas em fibra de carbono com logótipos graduados, e uma placa personalizada.

Veloz, muito veloz

Revelado há pouco mais de três meses, o 750S coupé e descapotável assume-se como o McLaren mais leve e poderoso de todos os tempos.

A alimentá-lo está o mesmo bloco V8 biturbo de 4.0 litros que equipa o 720S mas com várias modificações que permitiram melhorar o seu rendimento.

A gestão electrónica do sistema motriz foi revista e, com um novo sistema de escape, passou a debitar 750 cv e 800 Nm.

Graças à desmultiplicação final mais curta, acelera dos zero aos 100 km/hora em 2,8 segundos, demorando 7,3 segundos a bater nos 200 km/hora.

Sendo mais pesado, o descapotável demora mais algumas décimas de segundo a chegar àquelas velocidades mas de uma forma quase residual.

O que não muda é a velocidade máxima para ambas as versões, tabeladas nos 332 km/hora.

