Agora é que é. Sucessor do Nissan 370Z já está a andar...

Há muito que se fala num possível sucessor do Nissan 370Z, mas os rumores teimam sempre em arrefecer. Agora parece que a espera chegou ao fim e que a marca nipónica já está mesmo a trabalhar neste novo modelo.

A notícia é avançada pela publicação norte-americana "Autoblog", que garante que fontes suas já viram o design final deste modelo, em apresentações aos concessionários.

Escusado será dizer que a marca japonesa continua sem confirmar nada, nem mesmo o desenvolvimento deste sucessor do 370Z, ainda que recentemente um exemplar deste modelo tenha sido visto a testar em Nürburgring. Este poderá ser o motivo…

Que motor estará debaixo do capot?

De acordo com a referida publicação, este modelo vai continuar a ser um coupé desportivo, respeitando a linhagem e a tradição da sigla que carrega - "Z".

Ao longo dos últimos meses muito foram os rumores que deram conta que as próximas gerações dos Nissan 370Z e GT-R seriam electrificadas, mas para surpresa de muitos, tudo indica que o sucessor do 370Z continuará a ser alimentado por um V6.

Quem o diz é novamente a "Autoblog", que garante que de acordo com o que as suas fontes conseguiram apurar, o próximo 370Z terá o mesmo bloco V6 twin turbo de 3.0 litros que já conhecemos dos Infiniti Q50/Q60 Sport e que a Nissan até já usou numa edição especial do 370Z, denominada Project Clubsport 23.

A Infiniti conseguiu arrancar pouco mais de 400 cv de potência deste motor, mas tudo indica que o 370Z vai chegar com vários patamares de potência. No topo do catálogo estará a versão NISMO, cujos rumores sugerem que pode ter uma potência a rondar os 500 cv.

Quando chega?

Apesar dos anos já pesarem e dos fãs há muito pedirem novidades, tudo indica que o sucessor do 370Z ainda estará a cerca de 24 meses de distância, pelo que a estreia só deverá acontecer no início de 2022.

Guiámos o Nissan 370Z NISMO