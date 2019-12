Tem um amigo ou familiar que se assume como um verdadeiro ‘petrolhead’ e não sabe o que lhe oferecer? Se calhar nós conseguimos ajudar. É que acaba de ser lançado um Monopólio que tem como tema o mítico circuito de Nürburgring.

Neste jogo de tabuleiro é possível comprar várias secções do traçado germânico e usar pequenos figurinos relacionados com as corridas. Esta versão é em tudo semelhante às que já conhecemos dos restantes jogos de Monopólio, mas em vez de prédios vai poder comprar curvas famosas como a Flugplatz, Metzgesfeld ou Galgenkoff.

Este conjunto já pode ser comprado no site oficial do circuito de Nürburgring por 44.95 euros, aos quais se somam as despesas de envio.



