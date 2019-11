Pompa e circunstância na apresentação do novíssimo BMW Série 2 Gran Coupé em Los Angeles, Califórnia, na madrugada desta quarta-feira, e que será a estrela da marca no salão automóvel da Cidade dos Anjos.





Agora é que é: apresentado novo BMW Série 2 Gran Coupé

A marca germânica revelou a berlina desportiva que por estas semanas deixou de ser novidade face às inúmeras fugas de informação espalhadas pelas redes sociais.

E, se as primeiras imagens "destapadas" já tinham despertado a atenção dos internautas, o interesse subiu de nível ao revelarem-se, agora de forma efectiva, as características do rival do Mercedes-Benz CLA.

Design apela aos sentidos

À semelhança dos seus "irmãos" coupé de quatro portas das séries BMW 6, BMW 4 e BMW 8 Series, o BMW Série 2 Gran Coupé patenteia os esforços dos engenheiros em construir uma berlina com linhas arrojadas e desportivas.

Esse espírito tenta passar a imagem de um elevado nível de prazer no uso quotidiano, quer para o condutor, quer para os passageiros, reflectido no amplo espaço interior e numa bagageira generosa.

Com 4526 mm de comprimento e 1800 mm, de largura, para uma altura de 1420 mm e uma distância entre eixos de 2670 mm, mostra que o novo modelo oferece bons padrões de conforto para todos os ocupantes.

E, apesar do seu perfil desportivo, a berlina não deixa de ser um carro familiar, como está patente nos 430 litros de capacidade da bagageira (mais 40 litros do que o BMW Série 2), que pode ser reforçada com o rebatimento dos bancos traseiros.

Em termos estéticos, realça-se a sua silhueta dinâmica, os detalhes da grelha do motor em forma de rim (favada no M235i xDrive), a linha graciosa do tejadilho, que se prolonga até à extremidade traseira, e o novo design imprimido aos farolins, que se prolongam até às laterais do porta-bagagens.

Qualquer uma das três versões será equipada de série com um jogo de jantes em liga leve, que no 218i será de 16 polegadas, e de 18 polegadas para o M235i xDrive. Em opção, estão disponíveis jantes em liga leve polidas de 19 polegadas.

Três motores no lançamento

O BMW Série 2 Gran Coupé vai chegar em Março de 2020 aos mercados europeus (ainda sem data para o nosso país) com três motorizações, sendo uma a gasóleo e as duas restantes a gasolina.

O modelo de entrada na gama consiste no BMW 218i de tracção dianteira, equipado com um propulsor de 1.5 litros e três cilindros com 140 cv de potência, enquanto o motor diesel de de 2.0 litros e quatro cilindros que está montado no BMW 220d está capaz de gerar 190 cv.

De fora do mercado europeu fica o BMW 228i xDrive de quatro rodas motrizes, com quatro cilindros e 231 cv de potência, destinado exclusivamente para o mercado norte-americano.

A "estrela" da gama é, sem qualquer dúvida, o BMW M235i xDrive, também com tracção às quatro rodas. Equipado com um propulsor de 2.0 litros e quatro cilindros com 306 cv, está preparado para fazer 4,9 segundos dos 0 aos 100 km/hora (4,8 segundos com o opcional M Performance), para uma velocidade máxima de 250 km/hora electronicamente controlada.

No que às transmissões diz respeito, o BMW 228i tem de série uma caixa manual de seis velocidades, admitindo em opção uma caixa Steptronic de sete relações com dupla embraiagem.

Quer o BMW 220d, quer o BMW M235i xDrive estão equipados com uma caixa Steptronic de oito velocidades, com a diferença de que o modelo mais potente terá a versão Sport.

Em termos de consumos, o 218i gasta 5,0 a 5,7 litros/100 km (114 a 131 g/km), enquanto o 220d consome 4,2 a 4,5 litros para a mesma distância (110 a 119 g/km).

O M235i xDrive tem um nível de consumo a oscilar entre os 6,7 e os 7,1 litros por cada centena de quilómetros percorridos (153 a 162 g/km).

Os preços para o mercado alemão já foram revelados, com o 218i a custar 31.950 euros, enquanto o 220d arranca nos 39900 euros. O topo de gama M235i xDrive irá estar disponível a partir de 51 900 euros.

Cockpit focado no condutor

Nunca poderia ser de outra forma, se o condutor não estivesse em perfeita sintonia com as funções que pode comandar no ‘cockpit’, em tudo semelhante ao já conhecido no BMW Série 1

Os vários controlos de aquecimento, ar condicionado e de condução estão agrupados de forma inteligente, facilitando a sua utilização.

O painel de instrumentos em alta resolução de 8,8 polegadas, montado ao centro na direcção do condutor, é facilmente configurável. Em opção, pode ser equipado com o BMW Head-Up Display de 9,2 polegadas, capaz de dar informações sem que o condutor desvie os olhos da estrada.

O acesso à opção de infotenimento do novo BMW Operating System 7.0, com controlo gestual (opcional) é feito através de dois ecrãs com 10,25 polegadas com o BMW Live Cockpit Professional, contando, neste caso, com o BMW Intelligent Personal Assistant.

Como em qualquer uma das versões agora apresentadas, existem packs específicos de configuração, para responder aos desejos do condutor.



Já segue o Aquela Máquina no Instagram?