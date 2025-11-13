Adepto do 'fora de estrada' a GPL? Dacia abre reservas para Bigster e Duster Hybrid-G 150 4x4

Há novidades da Dacia a chegarem aos concessionários nacionais: as reservas para os Duster e Bigster Hybrid-G 150 4x4 já estão abertas, tendo como trunfo a combinação dum sistema híbrido bifuel a GPL com a tracção integral.
Na base de ambos está o bloco de 1.2 litros micro híbrido de 48 volts com 140 cv e 230 Nm no eixo dianteiro, aliado a um motor eléctrico de 23 kW (31 cv) no eixo traseiro.
O sistema motriz oferece uma potência combinada de 113 kW (154 cv), passados às quatro rodas através duma caixa automática de dupla embraiagem com seis velocidades.
Auto, Eco, Neve, Lama/Areia, Controlo de Descida e Bloqueio Off-Road (a baixa velocidade) são os seis modos de condução disponíveis.
A tracção integral "inteligente" é garantida pelo motor eléctrico montado no eixo posterior, que passa o binário instantâneo assim que é detectada uma perda de aderência.
Ambos equipados com dois depósitos de 50 litros, para gasolina e GPL, a autonomia combinada pode chegar aos 1.500 quilómetros no caso do Dacia Duster.
|Dacia Duster
|Eco-G 120
|Mild Hybrid 140
|Eco-G 120 Auto
|Hybrid 155
|Hybrid-G 150 4x4
|Essential
|19.900 euros
|x x x x x x
|x x x x x x
|x x x x x x
|x x x x x x
|Expression
|21.550 euros
|22.850 euros
|x x x x x x
|x x x x x x
|27.850 euros
|Journey
|23.400 euros
|24.700 euros
|25.050 euros
|29.300 euros
|x x x x x x
|Extreme
|23.400 euros
|24.700 euros
|25.050 euros
|29.300 euros
|29.700 euros
|Dacia Bigster
|x x x x x x
|Mild Hybrid-G 140
|Mild Hybrid 140
|Hybrid 155
|Hybrid-G 150 4x4
|Essential
|x x x x x x
|24.550 euros
|x x x x x x
|x x x x x x
|x x x x x x
|Expression
|x x x x x x
|25.550 euros
|25.750 euros
|29.950 euros
|30.350 euros
|Journey
|x x x x x x
|27.750 euros
|27.750 euros
|32.800 euros
|x x x x x x
|Extreme
|x x x x x x
|27.750 euros
|27.750 euros
|32.800 euros
|33.350 euros
