Adepto do 'fora de estrada' a GPL? Dacia abre reservas para Bigster e Duster Hybrid-G 150 4x4

11.02h
 
 
Há novidades da Dacia a chegarem aos concessionários nacionais: as reservas para os Duster e Bigster Hybrid-G 150 4x4 já estão abertas, tendo como trunfo a combinação dum sistema híbrido bifuel a GPL com a tracção integral.

Na base de ambos está o bloco de 1.2 litros micro híbrido de 48 volts com 140 cv e 230 Nm no eixo dianteiro, aliado a um motor eléctrico de 23 kW (31 cv) no eixo traseiro.

O sistema motriz oferece uma potência combinada de 113 kW (154 cv), passados às quatro rodas através duma caixa automática de dupla embraiagem com seis velocidades.

Auto, Eco, Neve, Lama/Areia, Controlo de Descida e Bloqueio Off-Road (a baixa velocidade) são os seis modos de condução disponíveis.

A tracção integral "inteligente" é garantida pelo motor eléctrico montado no eixo posterior, que passa o binário instantâneo assim que é detectada uma perda de aderência.

Ambos equipados com dois depósitos de 50 litros, para gasolina e GPL, a autonomia combinada pode chegar aos 1.500 quilómetros no caso do Dacia Duster.

Dacia Duster Eco-G 120 Mild Hybrid 140 Eco-G 120 Auto Hybrid 155 Hybrid-G 150 4x4
Essential 19.900 euros  x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x
Expression 21.550 euros 22.850 euros  x x x x x x  x x x x x x 27.850 euros
Journey 23.400 euros 24.700 euros 25.050 euros 29.300 euros  x x x x x x
Extreme 23.400 euros 24.700 euros 25.050 euros 29.300 euros 29.700 euros
Dacia Bigster  x x x x x x Mild Hybrid-G 140 Mild Hybrid 140 Hybrid 155 Hybrid-G 150 4x4
Essential  x x x x x x 24.550 euros  x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x
Expression  x x x x x x 25.550 euros 25.750 euros 29.950 euros 30.350 euros
Journey  x x x x x x 27.750 euros 27.750 euros 32.800 euros  x x x x x x
Extreme  x x x x x x 27.750 euros 27.750 euros 32.800 euros 33.350 euros

TEMAS:

DaciaDacia DusterDacia BigsterSUVGPLhíbridoeléctrico
