 Pesquisa
Novos Modelos

Dacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inédito

12.04h
 
 
Dacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inédito
Dacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inéditoDacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inédito

Combinar a tecnologia híbrida a gasolina com o GPL e a tracção integral deixou de ser uma miragem com a estreia mundial desta solução motriz pela Dacia.

O Duster e o Bigster viram as suas gamas actualizadas com a variante Hybrid-G 150 4x4, tendo como base o conhecido bloco turbo de 1.2 litros de 140 cv, mas agora aliado a um motor-gerador eléctrico de 23 kW (31 cv) no eixo traseiro.

Ambos os SUV passam a oferecer uns máximos 154 cv e 230 Nm para o motor de combustão, e um binário até 87 Nm para o propulsor eléctrico.

Consumos contidos

O motor de combustão interna está acoplado a uma transmissão automática de dupla embraiagem com seis velocidades, sendo uma estreia a possibilidade de engrená-las através das patilhas no volante.

Novidade também é a associação duma caixa de duas relações ao motor eléctrico traseiro de 48 volts, sendo esse eixo desengatável.

Apesar da baixa potência nas rodas posteriores, a Dacia sublinha as boas capacidades "fora de estrada" dos dois SUV graças aos modos Snow, Mud/Sand e Lock para os pisos mais complexos, além da função Hill Descent Control.

Com depósitos de 50 litros para cada um dos combustíveis, a autonomia combinada chega aos 1.500 quilómetros, graças à optimização dos consumos pelo sistema de propulsão micro híbrido de 48 volts.

A construtora franco-romena anuncia médias até 7,2 litros/100 km e até 118 g/km nas emissões de dióxido de carbono no GPL, sendo até 5,6 litros/100 km e até 126 g/km de emissões de CO2 na gasolina.

Renovação motriz

Em paralelo a este lançamento é anunciado a renovação da linha de motorizações do Dacia Duster, passando agora a contar com quatro opções mais potentes.

O Mild Hybrid 140 passa a ocupar o espaço do Mild Hybrid 130, enquanto o Eco-G 120 substitui o Eco-G 100, somando-se à gama o Hybrid-G 150 4x4.

E, depois do Bigster, também o Duster passa a comportar o novo Hybrid 155, onde se combina o bloco turbo a gasolina de 1.8 litros de 109 cv a dois propulsores eléctricos e uma bateria de 1,4 kWh para uns combinados 156 cv.

Ao sistema propulsor está aliada uma caixa de velocidades automática eletrificada sem embraiagem, com quatro relações para o motor de combustão interna, a que se somam mais duas para os motores eléctricos.

A complementar estas motorizações está um novo visual interior, com estofos e acabamentos exclusivos, sem esquecer o banco do condutor, agora com ajuste lombar.

A variante Extreme equipa também novas jantes escurecidas em liga leve, podendo contar como opção o regulador de velocidade adaptativo, que é de série na versão Journey.

Sem preços definidos, antes do final deste ano arrancam as encomendas dos Duster e Bigster Hybrid-G 150 4x4, mas antes deverão abrir as reservas dos Hybrid 155 e Mild Hybrid 140; o Eco-G 120 chega numa fase posterior.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

DaciaDacia DusterDacia BigsterSUVhíbridoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 inspira-se na Fórmula 1 para os 'track days'

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 inspira-se na Fórmula 1 para os 'track days'

Cupra Terramar ''cortou'' águas do Tejo com Lisboa em pano de fundo

Cupra Terramar ''cortou'' águas do Tejo com Lisboa em pano de fundo

Deus Ex Machina: dois Mini JCW marcados pela originalidade

Deus Ex Machina: dois Mini JCW marcados pela originalidade

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.