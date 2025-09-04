Dacia reforça Duster e Bigster com GPL 4x4 micro-híbrido inédito

Combinar a tecnologia híbrida a gasolina com o GPL e a tracção integral deixou de ser uma miragem com a estreia mundial desta solução motriz pela Dacia.

O Duster e o Bigster viram as suas gamas actualizadas com a variante Hybrid-G 150 4x4, tendo como base o conhecido bloco turbo de 1.2 litros de 140 cv, mas agora aliado a um motor-gerador eléctrico de 23 kW (31 cv) no eixo traseiro.

Ambos os SUV passam a oferecer uns máximos 154 cv e 230 Nm para o motor de combustão, e um binário até 87 Nm para o propulsor eléctrico.

Consumos contidos

O motor de combustão interna está acoplado a uma transmissão automática de dupla embraiagem com seis velocidades, sendo uma estreia a possibilidade de engrená-las através das patilhas no volante.

Novidade também é a associação duma caixa de duas relações ao motor eléctrico traseiro de 48 volts, sendo esse eixo desengatável.

Apesar da baixa potência nas rodas posteriores, a Dacia sublinha as boas capacidades "fora de estrada" dos dois SUV graças aos modos Snow, Mud/Sand e Lock para os pisos mais complexos, além da função Hill Descent Control.

Com depósitos de 50 litros para cada um dos combustíveis, a autonomia combinada chega aos 1.500 quilómetros, graças à optimização dos consumos pelo sistema de propulsão micro híbrido de 48 volts.

A construtora franco-romena anuncia médias até 7,2 litros/100 km e até 118 g/km nas emissões de dióxido de carbono no GPL, sendo até 5,6 litros/100 km e até 126 g/km de emissões de CO2 na gasolina.

Renovação motriz

Em paralelo a este lançamento é anunciado a renovação da linha de motorizações do Dacia Duster, passando agora a contar com quatro opções mais potentes.

O Mild Hybrid 140 passa a ocupar o espaço do Mild Hybrid 130, enquanto o Eco-G 120 substitui o Eco-G 100, somando-se à gama o Hybrid-G 150 4x4.

E, depois do Bigster, também o Duster passa a comportar o novo Hybrid 155, onde se combina o bloco turbo a gasolina de 1.8 litros de 109 cv a dois propulsores eléctricos e uma bateria de 1,4 kWh para uns combinados 156 cv.

Ao sistema propulsor está aliada uma caixa de velocidades automática eletrificada sem embraiagem, com quatro relações para o motor de combustão interna, a que se somam mais duas para os motores eléctricos.

A complementar estas motorizações está um novo visual interior, com estofos e acabamentos exclusivos, sem esquecer o banco do condutor, agora com ajuste lombar.

A variante Extreme equipa também novas jantes escurecidas em liga leve, podendo contar como opção o regulador de velocidade adaptativo, que é de série na versão Journey.

Sem preços definidos, antes do final deste ano arrancam as encomendas dos Duster e Bigster Hybrid-G 150 4x4, mas antes deverão abrir as reservas dos Hybrid 155 e Mild Hybrid 140; o Eco-G 120 chega numa fase posterior.

