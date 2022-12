ActiveSphere Concept: o novo SUV da Audi para o 'fora de estrada'

A Audi está prestes a revelar o mais novo membro da gama Sphere, que já conta com três protótipos 100% eléctricos.

A marca alemã explica que o ActiveSphere Concept está idealizado para "oferecer a máxima liberdade" e ser o "companheiro ideal de aventuras".

Na única imagem revelada, é possível perceber a silhueta do SUV à "espreita" no meio da escuridão.

Distinguem-se ainda guarda-lamas proeminentes e um tejadilho envidraçado com esquis acomodados, com os logótipos da marca iluminados à frente e atrás.

Com estreia prevista para 26 de Janeiro, no evento Celebration of Progress, informações sobre as características técnicas do SUV eléctrico são nulas.

A Audi explica apenas que o ActiveSphere Concept combina uma "elegância extraordinária" com um excelente desempenho fora do alcatrão.

Adivinham-se, por isso, dois motores eléctricos a darem tracção integral às quatro rodas e uma disposição invulgar para o "fora de estrada".

A somar às suas capacidades off-road está a integração das tecnologias de comunicação mais evoluídas para criarem uma experiência única de condução.

Os quatro membros da família Sphere – skysphere, grandsphere, urbansphere e activesphere – são a visão da Audi para a mobilidade premium do amanhã.

A unir os protótipos está a estética fascinante e a condução 100% eléctrica, que também poderá ser totalmente autónoma.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?