ACAP: ''electrificados'' crescem 15,3% em Janeiro

A venda de automóveis com sistemas motrizes mais "amigos" do ambiente é cada vez mais notória no conjunto das novas matriculações nacionais.

Em Janeiro, foram matriculados 7.227 ligeiros de passageiros novos eléctricos, híbridos plug-in e 100% híbridos, mais 15,3% do que no mesmo mês de 2023.

No segmento dos "eléctricos", o aumento foi de 10,5% com a matriculação de 2.494 unidades, segundos os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Quanto aos ligeiros de mercadorias, a evolução foi de 43,4% face a Janeiro do ano passado, com 238 viaturas matriculadas.

E, olhando apenas para os totalmente "eléctricos", em Janeiro passado verificou-se um aumento de 43% nas novas matriculações

Nos pesados de passageiros e mercadorias, no último mês houve um aumento de 266,7% face Janeiro de 2023, com 11 matrículas novas de "eléctricos".

Liderança confortável

A Tesla arrancou o ano em força, com 549 unidades novas matriculadas, logo seguida da BMW (325) e da Mercedes-Benz (181) no segmento dos "eléctricos".

As posições invertem-se nos híbridos plug-in, com a Mercedes-Benz a liderar com 605 exemplares, seguida da BMW (256) e da Peugeot (236).

No segmento dos 100% híbridos, é a Toyota a dominar o segmento, com 762 unidades, com a Fiat (357) e a Ford (328) nas posições imediatas.

