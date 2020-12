Chegou ao fim a produção do Volkswagen e-Golf, com o último exemplar a sair esta quarta-feira da linha de montagem.





Acabou! Último Volkswagen e-Golf já saiu da fábrica transparente de Dresden

O modelo eléctrico, produzido desde 2017 na fábrica de Desden, encabeça os 145.561 exemplares produzidos, incluindo os 95.160 que também foram fabricados nas instalações de Wolfsburg entre 2014 e o último verão.

"O fim do e-Golf representa também o início dos preparativos finais para a produção do Volkswagen ID.3", explicou Danny Auerswald, responsável pela fábrica alemã.

"Em poucas semanas estaremos a inaugurar o próximo capítulo da 'Fábrica Transparente' ", como também é conhecida a instalação fabril de Desden.

"Depois de Zwickau, somos o segundo local na Europa a fabricar veículos com base no novo sistema modular e-Drive", nesta ofensiva electro-electrónica do grupo automóvel germânico.

Lançado em 2014, e actualizado três anos mais tarde, o Volkswagen e-Golf apresenta-se com uma autonomia de 231 quilómetros, segundo o ciclo WLTP, com uma bateria de 35,9 kWh a alimentar um motor eléctrico com 136 cv de potência.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?