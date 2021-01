ABT Sportsline dá 370 cv ao CUPRA Formentor; DTE Systems contrapõe com 373 cv

Meio mundo ficou entusiasmado com o novo CUPRA Formentor, e ainda mais terá ficado quando a ABT Sportsline lhe deitou as mãos para lhe dar um tratamento especial.

O resultado mais evidente foi o gozo que deve ter dado à preparadora germânica em aumentar os 310 cv e 400 Nm do SUV para uns emocionantes 370 cv e 450 Nm, como esta sexta-feira foi revelado.

Não é que seja uma preparação inédita porque há cerca de dois dias, a também alemã DTE Systems mostrou o que pode acontecer ao SUV ao instalar o seu DTE PowerControl.

A "mexidela" no bloco TSI de 2.0 litros com aquela unidade de controlo permitiu "puxar" o motor até aos 373 cv, subindo o binário até aos 487 Nm.

As diferenças entre ambas as preparadoras estão no facto de a ABT Sportsline ter dado ao SUV uma nova configuração, mais estrutural do que estética, a condizer com o seu desempenho mais feroz.

Não é para menos porque o CUPRA Formentor passa agora a fazer 4,6 segundos dos 0 aos 100 km/hora, quando antes era três décimas de segundo mais lento.

Um sistema de escape opcional, com duas ponteiras duplas em preto fosco, dá outro ronco do motor aos ouvidos do condutor sempre que ele pisar o pedal do acelerador com mais força.

Seguem-se a instalação de novas molas para o sistema de suspensão activa do Formentor, para baixar em 35 mm a distância da carroçaria ao solo, e a "oferta" de novas jantes em liga leve de 19 ou 20 polegadas para reforçar a sua postura mais agressiva na estrada.

Os preços para estas modificações não foram revelados pela ABT Sportsline mas, atendendo à ligação oficial com a CUPRA, está assegurado um cuidado especial com a preparação do Formentor.

