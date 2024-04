Abarth celebra 75 anos com Classiche 1300 OT exclusivo

Os 75 anos sobre a fundação da Abarth estão a ser alvos de diversas celebrações por parte da insígnia italiana.

A FCA Heritage da Stellantis tem em curso dois tributos, com o primeiro a distinguir raridades que fazem parte da colecção permanente daquela divisão, assim como de coleccionadores privados.

A novidade para celebrar a efeméride, no entanto, está mesmo no anúncio do futuro Abarth Classiche 1300 OT.

Evoluído a partir do Abarth Classiche 1000 SP, criado pela FCA Heritage em 2021, a edição especial faz parte do projecto Reloaded by Creators.

É uma oportunidade para os entusiastas da marca transalpina em porem as mãos na reinterpretação contemporânea de um dos desportivos mais emblemáticos dos anos 60.

Recorde-se que em 1965, o Fiat Abarth OT 1300 original destacou-se na pista pela sua agilidade e potência excepcionais, baseadas numa afinação eficaz do Fiat 850.

Com uma carroçaria ultra-ligeira em fibra de vidro para reforçar a aerodinâmica, e com um "periscópio" montado atrás para arrefecer o habitáculo, tornou-se um ícone de inovação em carros de corrida.

Nem falta o periscópio!

A "carcaça" do Abarth Classiche 1300 OT é agora em fibra de carbono mas não ignora esse característico "periscópio", reinterpretado com um toque contemporâneo.

O vidro traseiro ranhurado em acrílico para a refrigeração e a grande grelha traseira para o compartimento do motor, com a inscrição Abarth, enfatizam a modernidade do desportivo ao design histórico do original.

As curvas sinuosas à frente recordam os desportivos da preparadora no passado, com aberturas generosas feitas especialmente para arrefecer o habitáculo.

Sendo uma evolução do Abarth Classiche 1000 SP, poder-se-á contar com o mesmo motor de quatro cilindros e 1.742 cc "roubado" ao Alfa Romeo 4C.

Está montado em posição central traseira, e a potência passada às rodas posteriores subiu para os 240 cv com o suporte de um turbocompressor.

Com uma edição limitada a cinco exemplares, as encomendas para o Abarth Classiche 1300 OT já estão abertas mas sem que os preços tenham sido avançados.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?